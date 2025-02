https://noticiaslatam.lat/20250204/el-comercio-entre-china-y-venezuela-aumento-a-3000-millones-sin-contar-la-balanza-petrolera-1160972214.html

El comercio entre China y Venezuela aumentó a $3.000 millones sin contar la balanza petrolera

CARACAS (Sputnik) – El intercambio comercial entre China y Venezuela aumentó a 3.000 millones de dólares en 2024, señaló el 3 de febrero el director ejecutivo... 04.02.2025, Sputnik Mundo

Asimismo, resaltó que el incremento comercial fue de productos no tradicionales, "sin tomar en cuenta la balanza petrolera". Al respecto, Freytez destacó que el comercio de estos productos proviene en su mayoría del sector privado. "Nosotros hemos querido, a través de este tipo de asociaciones, promover las exportaciones no tradicionales (…) lo que sí se ha hecho un gran apoyo, conjuntamente con el Gobierno nacional, es el apoyo a las empresas venezolanas para que importen productos no tradicionales a China", comentó. Entre los productos que lideran la balanza comercial se encuentran el camarón blanco y el cangrejo. Además, la Cámara de Comercio e Industria China-Venezuela incluyó en la oferta exportable el cacao, café y aguacate. En noviembre pasado, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, firmó la Ley sobre la Promoción y Protección de Inversiones entre China y Venezuela, con el objetivo de fortalecer las relaciones comerciales entre ambas naciones. En 2023, Maduro realizó una gira de varios días en China, que culminó con la firma de 31 nuevos convenios de cooperación. Entre los documentos suscritos se encuentran, las áreas de energía, petróleo, gas, finanzas, economía, comercio, industria, minería, agricultura, infraestructura, salud, telecomunicaciones y turismo.

