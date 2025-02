https://noticiaslatam.lat/20250204/china-aplicara-controles-de-exportacion-a-derivados-de-metales-raros-1160975487.html

China aplicará controles de exportación a derivados de metales raros

China aplicará controles de exportación a derivados de metales raros

PEKÍN (Sputnik) — China implementará controles de exportación para algunos derivados de metales raros, anunció el Ministerio de Comercio de la nación asiática... 04.02.2025

Los controles de exportación se aplicarán a los derivados de tungsteno, telurio, bismuto, molibdeno, indio. Estarán sujetos a esta medida: China amplía su lista de empresas no fiables con compañías estadounidenses Asimismo, el ministerio chino agregó a las empresas estadounidenses PVH Corp. e Illumina, Inc. a la lista de "entidades no fiables". Las empresas catalogadas como no fiables tienen prohibido realizar actividades de importación y exportación relacionadas con China y no pueden realizar nuevas inversiones en esta nación."Las dos entidades mencionadas violaron los principios normales de comercio del mercado, interrumpieron las transacciones normales y adoptaron medidas discriminatorias contra empresas chinas, lo que afectó gravemente sus derechos e intereses legítimos", argumentó el ente. Más temprano, este 4 de febrero, China anunció la imposición de aranceles del 15% al carbón y el gas natural licuado (GNL) importados de Estados Unidos; y del 10% adicional, al petróleo crudo y la maquinaria agrícola estadounidense a partir del 10 de febrero. El día 1 de febrero, el presidente de EEUU, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva por la que imponía un arancel adicional del 10% a los productos procedentes de China. También fueron establecidos tarifas del 25% para los productos procedentes de Canadá y México, pero a última hora EEUU retrasó la imposición de medidas contra este último por un mes.

