https://noticiaslatam.lat/20250203/se-ha-producido-una-evolucion-adversa-la-ue-quiere-revisar-convencion-de-la-onu-sobre-refugiados-1160952862.html

"Se ha producido una evolución adversa": la UE quiere revisar Convención de la ONU sobre refugiados

"Se ha producido una evolución adversa": la UE quiere revisar Convención de la ONU sobre refugiados

Sputnik Mundo

La Unión Europea (UE) está desarrollando un plan para revisar la Convención relacionada con el estatus de refugiados de las Naciones Unidas porque no aborda la... 03.02.2025, Sputnik Mundo

2025-02-03T11:46+0000

2025-02-03T11:46+0000

2025-02-03T11:46+0000

internacional

📰 crisis migratoria en europa

unión europea (ue)

onu

refugiados

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0c/09/1159632910_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_22821ad1f8340aab84045276e0899f02.jpg

En medio de una crisis migratoria en Europa, que se prolonga desde 2015, cuando se produjo un enorme aumento del flujo de refugiados, la cuestión de la inmigración ha ocupado las primeras líneas de las campañas electorales europeas, con un ascenso de los partidos de derecha. La UE y en particular Alemania, principal país de destino de los refugiados, no estaban preparadas para acoger y distribuir a un número tan grande de personas, la mayoría de las cuales procedían de Siria. "Recientemente, se ha producido una evolución adversa. La capacidad de las sociedades de los Estados miembros para acoger a un gran número de inmigrantes se encuentra cada vez más a prueba, especialmente en situaciones en las que algunos inmigrantes no buscan integrarse en la sociedad de acogida, sino formar comunidades separadas en las que puedan cultivarse normas y reglas que se aparten de los valores europeos", señala el documento diplomático citado por The Times.La Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados, también conocida como la Convención de Ginebra de 1951, fue firmada por 144 países para definir sus obligaciones hacia los solicitantes de asilo. Por ejemplo, el documento prohíbe devolver a un refugiado a un país donde su vida esté en peligro. Como se ha informado, existe un consenso creciente entre los países europeos de que la convención ya no cumple su propósito. Los principios de la convención, señaló el periódico, están siendo cada vez más cuestionados a medida que los países europeos luchan por hacer frente a millones de solicitudes de refugio y al retorno de solicitantes de asilo rechazados.

https://noticiaslatam.lat/20250110/rescatados-casi-200-migrantes-cerca-de-las-islas-canarias-en-las-ultimas-horas-1160356714.html

unión europea (ue)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 crisis migratoria en europa, unión europea (ue), onu, refugiados, 🌍 europa