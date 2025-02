https://noticiaslatam.lat/20250202/cientificos-predicen-escenario-de-colision-entre-destructores-estadounidenses-y-chinos-1160943631.html

Científicos predicen escenario de colisión entre destructores estadounidenses y chinos

Un grupo de investigadores chinos creó una simulación de combate por ordenador en la que el destructor chino Tipo 055 fue capaz de repeler un ataque de la... 02.02.2025, Sputnik Mundo

El juego de guerra, organizado conjuntamente por el Centro de Diseño y Desarrollo de Buques de China y la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong, demostró las ambiciones de Pekín de cambiar la naturaleza de los conflictos marítimos mediante el uso a gran escala de armas no tripuladas, indica el periódico.En la batalla participó el destructor chino Tipo 055, uno de los buques de guerra más grandes del mundo, acompañado por dos buques no tripulados. Por la parte estadounidense, participaron en el simulacro ocho destructores de la clase Arleigh Burke.Los buques no tripulados chinos lanzararon 32 drones y 14 lanchas no tripuladas. En respuesta, la Marina estadounidense lanzó 32 misiles Tomahawk y Lrasm, apuntando a un buque de guerra chino. La publicación detalla que, al detectar los misiles que se aproximaban, las plataformas no tripuladas cooperaron con el destructor Type 055 para repeler el ataque."Cuando el polvo se asentó, el destructor chino permaneció ileso y los barcos no tripulados todavía tenían suficiente munición para resistir la siguiente oleada de ataques", subraya el artículo.El lugar de la simulación informática de las hostilidades fue el océano Pacífico occidental, a solo unos cientos de kilómetros al este de la isla Taiwán, precisa la publicación. El periódico, citando a los desarrolladores, precisa que no se ha demostrado todo el potencial de la red de destrucción, que incluirá también satélites militares, cazas tripulados, aviones de detección por radar de largo alcance y submarinos."Cada plataforma puede desempeñar múltiples funciones y está estrechamente vinculada a otras plataformas. La red utiliza diversos métodos de ataque, de modo que incluso si una de las plataformas falla, no impedirá ataques eficaces contra buques de guerra enemigos", escribe el South China Morning Post.

