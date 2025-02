https://noticiaslatam.lat/20250201/israel-promete-alcanzar-todos-sus-objetivos-de-guerra-en-medio-de-la-tregua-con-hamas-1160930815.html

Israel promete alcanzar todos sus "objetivos de guerra" en medio de la tregua con Hamás

Israel promete alcanzar todos sus "objetivos de guerra" en medio de la tregua con Hamás

01.02.2025

El movimiento palestino Hamás liberó este 1 de febrero a tres rehenes del cautiverio: el ciudadano israelí y francés Ofer Calderón, el ciudadano israelí y estadounidense Keith Siegel y el israelí Yarden Bibas, quien fue secuestrado junto con su esposa Shiri y sus dos hijos pequeños, Ariel y Kfir. Shiri y los niños siguen cautivos de Hamás, su situación por el momento se desconoce. Según el primer ministro, Israel espera que todas las etapas posteriores a la liberación de los secuestrados también se lleven a cabo de forma segura. "Durante estas horas, nuestros pensamientos están con Shiri, Ariel y Kfir Bibas y con todos nuestros rehenes, vivos y muertos, que aún no han regresado a casa", subrayó Netanyahu. El pasado 15 de enero, el Gobierno israelí y Hamás acordaron un alto el fuego por 42 días con la mediación de Catar, Egipto y EEUU, este último aliado de lsrael. La tregua entró en vigor el 19 de enero. El documento llegó tras 470 días de hostilidades que dejaron más de 46.700 muertos, entre ellos más de 17.800 niños y 12.300 mujeres, y más de 110.200 heridos por el lado palestino, y unos 1.200 fallecidos y alrededor de 5.500 heridos por el israelí. La primera fase del pacto prevé el canje de 33 israelíes retenidos por Hamás por unos 1.000 prisioneros palestinos. Las fuerzas israelíes deberán replegarse hasta las fronteras de la Franja de Gaza, aunque permanecerán dentro de sus límites por ahora. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar, está previsto que las negociaciones sobre la segunda fase de un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza comiencen el 3 de febrero, pero el diario The Jerusalem Post afirmó que Hamás no aceptará un acuerdo ni liberará a los rehenes restantes a menos que Israel garantice el cese de las hostilidades en el enclave palestino.

