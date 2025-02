https://noticiaslatam.lat/20250201/carlson-cree-que-zelenski-entra-en-la-categoria-de-dictador-1160925073.html

Carlson cree que Zelenski entra en la categoría de "dictador"

Carlson cree que Zelenski entra en la categoría de "dictador"

Volodímir Zelenski entró en la categoría de "dictador", señaló el periodista estadounidense Tucker Carlson a tiempo de dar varios argumentos de por qué es así... 01.02.2025, Sputnik Mundo

En sus palabras, los Gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido apoyan a este dictador en Ucrania.El mandato de Zelenski expiró el 20 de mayo de 2024. Los comicios en Ucrania debían celebrarse el 31 de marzo. No obstante, la ley sobre el régimen jurídico de la ley marcial prohíbe explícitamente el proceso electoral a la jefatura del Estado.Al mismo tiempo, la Constitución del país, que tiene un rango jurídico superior, establece en su artículo 103 que el presidente es elegido por un mandato de cinco años. El artículo 104 del documento indica que el jefe de Estado ucraniano, cuyo mandato expiró, puede ejercer sus poderes durante no más de 30 días tras el anuncio oficial de los resultados electorales.Como señaló el presidente ruso, Vladímir Putin, basado en una evaluación preliminar, las únicas autoridades legítimas en Ucrania siguen siendo ahora el Parlamento y el presidente de la Rada. En sus palabras, si el país vecino quisiera elegir legítimamente a un presidente, sería necesario derogar la ley sobre la ley marcial: su validez no significa que se prorroguen los resultados de las elecciones anteriores, ya que "no hay nada al respecto en la Constitución".En julio pasado, la revista del Servicio de Inteligencia Externa de Rusia, Razvedchik, destacó que Washington está buscando una alternativa a Volodímir Zelenski. Precisó que la parte estadounidense ya ha establecido contactos con varios políticos ucranianos, entre ellos excomandante en jefe de las FFAA Valeri Zaluzhni, el jefe de la Oficina del Presidente Andréi Yermak, el alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, el exmandatario del país Petró Poroshenko, el expresidentede de la Rada Suprema (Parlamento) de Ucrania Dmitri Razumkov.

