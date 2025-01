https://noticiaslatam.lat/20250130/varios-patinadores-artisticos-entre-posibles-victimas-del-choque-de-dos-aeronaves-en-eeuu-1160858133.html

Varios patinadores artísticos, entre posibles víctimas del choque de dos aeronaves en EEUU

Varios patinadores artísticos, entre posibles víctimas del choque de dos aeronaves en EEUU

Sputnik Mundo

MOSCÚ (Sputnik) — Varios patinadores artísticos de Estados Unidos y sus técnicos, entre ellos antiguos nacionales de Rusia, viajaban en el avión que cayó al... 30.01.2025

El patinador artístico Jon Maravilla, quien iba a tomar el mismo vuelo, pero desistió a última hora para no separarse de su mascota, estimó en "unos 14" el número de atletas que subieron al avión, "sin contar a los padres y a varios entrenadores". "Toda una tragedia", dijo a Sputnik Maravilla, que rehusó dar los nombres de potenciales víctimas. Sin embargo, una fuente confirmó a Sputnik que entre los pasajeros del vuelo fatídico estaban presuntamente Evguenia Shishkova y Vadim Naúmov, campeones mundiales de patinaje artístico de 1994. El vuelo 5342 de American Airlines, operado por PSA Airlines, salió el 29 de enero de la ciudad de Wichita, Kansas, donde se celebró del 20 al 26 de enero el campeonato nacional de patinaje artístico. Algunos atletas jóvenes, según el diario The Kansas City Star, se quedaron en Wichita hasta el 28 de enero para un avanzado programa de entrenamiento. Varios patinadores estadounidenses, entre ellos Luke Wang y Ethan Peal, expresaron en redes sociales su conmoción por el accidente que habría afectado a miembros de su comunidad. La Asociación de Patinaje Artístico de EEUU (U.S.Figure Skating) ya confirmó esa información. La Administración Federal de Aviación de EEUU (FAA, por sus siglas en inglés) confirmó con anterioridad que un avión Bombardier CRJ700 de la aerolínea PSA Airlines, que cumplía el vuelo 5342 para American Airlines de Wichita, Kansas, a Washington, chocó en el aire con un helicóptero Sikorsky H-60 durante la maniobra de aterrizaje en el aeropuerto Reagan alrededor de las 21:00 hora local del 29 de enero (02:00 GMT del 30 de enero). Tanto el avión, con 60 pasajeros y cuatro tripulantes a bordo, como el helicóptero, con tres tripulantes, cayeron al río Potomac donde la temperatura del agua no superaba los 1,6°C el miércoles por la noche. Según la información preliminar, el Bombardier se partió en dos piezas. Unos 300 socorristas, ayudados por lanchas, helicópteros y equipos de buzos, están trabajando contra reloj en la escena de los hechos, en unas condiciones que el jefe del Servicio de Bomberos y Emergencias Médicas del Distrito de Columbia, John Donnelly, calificó de extremadamente duras. Según sus previsiones, la operación se prolongará por varios días. Hasta el momento, los medios estadounidenses han informado de 18 cuerpos recuperados del agua; no ha habido reportes de supervivientes.

