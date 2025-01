https://noticiaslatam.lat/20250130/el-mundo-expresa-condolencias-a-eeuu-por-el-accidente-aereo-en-washington-1160868561.html

El mundo expresa condolencias a EEUU por el accidente aéreo en Washington

La comunidad internacional expresa sus condolencias a Washington por el accidente aéreo, que se produjo cerca del aeropuerto metropolitano Reagan. Había 60... 30.01.2025, Sputnik Mundo

Rusia: "Les damos el pésame a las familias y amigos de nuestros conciudadanos fallecidos"Rusia se solidarizó con los familiares y amigos de las víctimas, incluidos los nacionales rusos.El presidente de EEUU, Donald Trump, constató que no hay sobrevivientes en el accidente aéreo en Washington y ofreció su pésame por la muerte de los patinadores rusos."Teníamos un contingente ruso [los patinadores artísticos rusos Evguenia Shishkova y Vadim Naúmov] en ese avión, personas muy talentosas. Lo sentimos mucho, mucho, mucho, mucho", comentó Trump.México: "Muy lamentable el accidente"La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también lamentó el siniestro aéreo ocurrido cerca del aeropuerto metropolitano Reagan.Cuba: "Nuestras condolencias a familiares y al pueblo de EEUU"El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, expresó sus condolencias al pueblo de EEUU y a los familiares de los fallecidos tras lo sucedido en Washington."Nuestras condolencias a familiares y al pueblo de EEUU por muertes ocasionadas en accidente aéreo sobre el río Potomac", escribió el ministro de Relaciones Exteriores en la red social X.España envía sus "más sentidas condolencias"El Ministerio de Asuntos Exteriores de España también ofreció su solidaridad a EEUU."Recibimos con consternación la noticia del trágico accidente aéreo ocurrido la pasada noche en EEUU, cerca de Washington D. C.", declaró el ente diplomático mediante la red social X.El ministerio español traslado sus "más sentidas condolencias a las familias de las víctimas, al pueblo y al Gobierno de EEUU".El Reino Unido, "conmocionado por las trágicas imágenes de Washington"Asimismo, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, comentó el trágico accidente en el país norteamericano."Estoy profundamente conmocionado por las trágicas imágenes de Washington. Mis pensamientos están con todos los que iban a bordo y con sus familias que esperan desesperadamente noticias. Yo y todo el Reino Unido enviamos nuestras condolencias a EEUU", escribió en la red social X.La noche del 29 al 30 de enero, un helicóptero militar chocó en pleno vuelo con un avión regional de pasajeros cuando este se aproximaba a la pista de aterrizaje del aeropuerto Reagan, cerca de la capital estadounidense.Tanto el avión, con 60 pasajeros y cuatro tripulantes a bordo, como el helicóptero, con tres tripulantes, cayeron al río Potomac donde la temperatura del agua no superaba los 1,6°C el 29 de enero.

