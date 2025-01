https://noticiaslatam.lat/20250129/rusia-debe-estar-entre-lideres-mundiales-de-la-aviacion-no-tripulada-para-2030-dice-putin-1160824984.html

Rusia debe estar entre líderes mundiales de la aviación no tripulada para 2030, dice Putin

TOLIATTI (Sputnik) – Rusia deberá figurar entre los líderes tecnológicos mundiales en el campo de la aviación no tripulada de aquí a 2030, declaró el... 29.01.2025

internacional

rusia

vladímir putin

drones

"Para 2030, Rusia deberá ser uno de los líderes tecnológicos globales en el ámbito de los sistemas de aviación no tripulados", dijo el mandatario en una reunión sobre el desarrollo de la aviación no tripulada. Según el jefe de Estado, para lograrlo, Rusia debe acelerar drásticamente el desarrollo de la aviación no tripulada, ya que la competencia en el mundo en este terreno es feroz. Putin aseguró que el país crea las condiciones necesarias para que las prometedoras empresas de producción de aviones no tripulados comiencen a fabricarse en serie. En el horizonte de la década actual, prosiguió, Rusia planea crear al menos 48 centros para el desarrollo de la aviación no tripulada que se sumarán a los 15 ya existentes. Putin también insistió en que Rusia debe ser autosuficiente en la producción de drones: dotar a la industria y la economía nacionales de varios tipos de drones, sus componentes y piezas producidas en el país. "Es necesario, como dicen los expertos, abrir cuanto antes los cielos a los drones civiles (...) Es una cuestión de principio para el desarrollo avanzado de la industria, para las pruebas y la producción en masa de nuevos productos", señaló el presidente.

rusia, vladímir putin, drones