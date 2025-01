https://noticiaslatam.lat/20250129/puede-ser-un-cambiador-de-las-reglas-del-juego-deepseek-irrumpe-en-el-escenario-mundial-de-la-ia-1160825437.html

"Puede ser un cambiador de las reglas del juego": DeepSeek irrumpe en el escenario mundial de la IA

"Puede ser un cambiador de las reglas del juego": DeepSeek irrumpe en el escenario mundial de la IA

Sputnik Mundo

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en un campo de batalla geopolítico y económico. En este escenario, la irrupción de DeepSeek, el nuevo modelo...

Con un enfoque de código abierto y un consumo energético relativamente bajo, DeepSeek no solo desafía a gigantes como ChatGPT y Nvidia, sino que también plantea un nuevo paradigma en la carrera por la supremacía tecnológica.En entrevista para Sputnik, el desarrollador de software y tecnólogo venezolano Igor Collazos analizó el impacto de DeepSeek en el sector, así como en los mercados globales y la geopolítica.DeepSeek: cambio en las reglas de la IASegún Collazos, el modelo de DeepSeek representa un hito no solo por sus capacidades técnicas, sino también por sus implicaciones en términos de acceso, costos y competencia global."En el campo de la inteligencia artificial, especialmente en modelos avanzados como DeepSeek, existe un escepticismo natural sobre la transparencia de sus capacidades reales. Aunque el modelo se promociona como una herramienta de código abierto, algunos críticos comienzan a cuestionar si todas sus funcionalidades y capacidades de procesamiento han sido completamente reveladas. Esto resulta natural en el marco de la competencia tecnológica entre China y Occidente, donde la desconfianza mutua es alta", explicó Collazos.Según el especialista, uno de los aspectos más destacados de DeepSeek es su bajo consumo energético y de infraestructura, lo que contrasta con los altos costos asociados a otros modelos de IA."El que Nvidia y otros gigantes tecnológicos estadounidenses hayan perdido tanto valor es muy sintomático del pánico que produjo, sobre todo en un momento en que se ha comprobado el altísimo costo que tiene en materia de energía, en materia de infraestructura, el desarrollo de estas tecnologías", señaló el tecnólogo.El código abierto, una ventaja estratégicaUno de los pilares de DeepSeek es su enfoque de código abierto, que lo diferencia de modelos como ChatGPT, considerados de "caja negra" por su opacidad. Para Collazos, esta característica es fundamental no solo para la transparencia, sino también para la innovación y la competencia.El código abierto permite que cualquier persona u organización acceda, modifique y adapte el modelo a sus necesidades, lo que fomenta la colaboración y la confianza. "Tener una herramienta de ese calibre, de código abierto, abre las oportunidades para la desaparición del monopolio que tenían, o del oligopolio que tenían las empresas que han dominado el sector hasta ahora", agregó Collazos.En contraste, los modelos cerrados como ChatGPT, aunque potentes, limitan el control y la transparencia, lo que puede generar desconfianza en aplicaciones críticas como la salud o la seguridad.Impacto en desarrolladores y economías emergentesPara los desarrolladores y tecnólogos, especialmente en economías emergentes, DeepSeek representa una oportunidad sin precedentes. Collazos destacó que este modelo puede reducir las barreras de entrada y fomentar la innovación en regiones donde el acceso a tecnologías avanzadas ha sido limitado."Obviamente la inteligencia artificial siempre va a estar bajo un escrutinio en cuanto a si puede desplazar a los trabajadores del área de la computación, así como de otros campos, pero también habría oportunidades para el desarrollo de aplicaciones a unos precios mucho más económicos", explicó.Además, el especialista destaca que DeepSeek puede servir como una plataforma para la formación y el desarrollo de habilidades en IA, lo que es crucial para construir capacidades locales en países en desarrollo.La geopolítica de la IA: un nuevo frente de conflictoLa irrupción de DeepSeek no solo tiene implicaciones tecnológicas y económicas, sino también geopolíticas. El tecnólogo comparó este escenario con las guerras descritas por Isaac Asimov en su serie de Fundación, donde el dominio tecnológico determinaba el resultado de los conflictos en cuestión de minutos."Una herramienta de inteligencia artificial, por ejemplo, en lo que tenga que ver con anticipar escenarios, diseño de estrategias en el campo bélico, en la batalla, brinda una ventaja comparativa definitiva cuando se trata de neutralizar al enemigo", reflexionó.En este sentido, dicha tecnología podría fortalecer la posición de China en la carrera global por la supremacía en IA, un campo estratégico para potencias como Estados Unidos y la Unión Europea."En Washington tienen esto muy claro. Jamás permitirán que Silicon Valley, que es su centro de innovación y desarrollo en esta área, quede rezagado. Cualquier espacio que amenace ese pilar de la economía de los Estados Unidos va a ser atacado", afirmó Collazos.De hecho, inmediatamente luego de su lanzamiento, DeepSeek comenzó a informar que estaba siendo objeto de “ataques maliciosos a gran escala”."Apenas a horas y ya lo vemos. Están siendo víctimas de ciberataques masivos. Porque no estamos hablando de cualquier asunto. No estamos hablando de una mina de oro, que aunque valiosa, no tiene la menor importancia cuando se piensa en términos de lo que representa el dominio de la matriz tecnológica del planeta", enfatizó Collazos.Para el experto, la llegada de DeepSeek plantea un dilema crucial para el futuro de la inteligencia artificial: será un campo de colaboración basado en estándares abiertos o un escenario de confrontación entre bloques geopolíticos."El hecho de que estemos hablando de tecnologías que consumen mucha menos energía genera un terremoto internamente en Estados Unidos, en los mercados dominados por inversionistas privados que ven en esta alternativa una amenaza. Para ellos, la mejor elección es un bajo consumo energético, esto aumenta la rentabilidad, lo cual es simplemente su objetivo final, la rentabilidad. Estamos atestiguando un cambio de época”, concluyó.

