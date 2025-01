https://noticiaslatam.lat/20250127/los-insurgentes-del-m23-anuncian-la-toma-de-la-ciudad-de-goma-en-la-rdc-1160787745.html

MOSCÚ (Sputnik) — Los insurgentes del Movimiento 23 de Marzo (M23) anunciaron haber tomado bajo control la ciudad de Goma, capital de la provincia de Kivu del... 27.01.2025

El portavoz del M23 y de la llamada Alianza del Río Congo (Alliance Fleuve Congo, AFC), el brazo político de los rebeldes, Lawrence Kanyuka, calificó el 27 de enero como "día glorioso de la liberación de la ciudad de Goma". El portavoz dio por "expirado" el ultimátum que los rebeldes presentaron al Ejército congoleño antes de pasar a la ocupación de Goma. De acuerdo con el ultimátum, los efectivos de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC) debían entregar todas sus armas y equipos a la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (Monusco) y presentarse en el Estadio Unity antes de las 3:00 a.m. (GMT+1). El comunicado anuncia la suspensión de todas las actividades en el lago Kivu, hasta nuevo aviso, y pide a la población de Goma que mantengan la calma. El 26 de enero, la jefa de la Monusco, Bintou Keita, comunicó que los rebeldes del M23 y militares de Ruanda invadieron suburbios de Goma y anunciaron el cierre del espacio aéreo sobre la ciudad. Según el diario digital Actualite.cd, en varios barrios de Goma todavía se escuchan disparos. Algunos soldados de las FARDC se niegan a rendirse y responden esporádicamente a los ataques. Sin embargo, combatientes del M23 han sido avistados en barrios como Majengo, Mabanga y el aeropuerto. Testigos sobre el terreno han contado a este medio que se han registrado saqueos en algunas áreas de Goma y fugas masivas de presos desde la cárcel de Munzenze. Ante la escalada de violencia, algunos civiles buscan refugio en las bases de la Monusco. La estación Radio Okapi, que cita fuentes penitenciarias, informa de unos 4.400 presos fugados de la prisión central de Munzenze en medio de la confusión generalizada. Estos reos prendieron fuego a una parte de la cárcel, lo que provocó al menos 10 muertos, incluidas mujeres. Por su parte, el diario ruandés The New Times informa de "decenas de soldados congoleños" que huyeron a Ruanda tras la caída de Goma. En el este de la RDC actúan numerosos grupos rebeldes y guerrilleros, entre ellos el M23, el cual lucha por los intereses de la minoría étnica tutsi. Este movimiento se disolvió en noviembre de 2013 tras una grave derrota militar, sin embargo, en noviembre de 2021, los rebeldes retomaron las armas, acusando a las autoridades de la RDC de incumplir con los acuerdos que preveían la admisión de sus combatientes desarmados al Ejército del país.En 2023, la RDC acusó a Ruanda de apoyar a los combatientes del M23 que operaban en el este del país, mientras que Kigali negó cualquier vínculo con el grupo armado.Tras acusarse mutuamente de bombardear las zonas fronterizas, ambas partes acordaron reducir las tensiones y pactaron una hoja de ruta que incluyó el cese inmediato de las hostilidades, pero los combatientes del movimiento M23 se negaron a cumplir con este documento.

