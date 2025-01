La Armada británica habría confundido flatulencias de ballena con drones submarinos

https://noticiaslatam.lat/20250127/la-armada-britanica-habria-confundido-flatulencias-de-ballena-con-drones-submarinos-1160794585.html

De acuerdo con el reporte, los militares británicos creyeron que se trataba de vehículos submarinos rusos no tripulados que pretendían rastrear la ubicación de submarinos nucleares del Reino Unido, pero al final no fue así.Según el tabloide, las supuestas explosiones fueron detectadas dos veces por los sensores de la Marina británica, que escaneaba el área en busca de señales de actividad de otros países."Se generó preocupación por el hecho de que uno de los submarinos no tripulados (…) hubiera dejado caer un dispositivo de escucha en el lecho marino entre la isla de Raasay y Applecross, en el noroeste de Escocia”, informó The Sun."Se cree que la flatulencia de una ballena ha desatado temores de que aviones no tripulados rusos estaban apuntando a submarinos nucleares del Reino Unido", detalló el medio europeo. Conforme al reporte, el sonido se detectó, primero,viajando hacia el norte desde el campo de tiro hacia mar abierto, pero regresó días después y se movió hacia el sur en dirección al puente de Skye antes de dar la vuelta y partir.Al principio, los analistas los describieron como sonidos artificiales que nunca se habían captado en el polígono en sus 55 años de historia, señaló el periódico.De acuerdo con el diario, los marinos británicos temían que la unidad de investigación de aguas profundas de Rusia estuviera tratando de registrar las firmas acústicas de submarinos británicos, lo que facilitaría su seguimiento y pondría en peligro a las tripulaciones.

