https://noticiaslatam.lat/20250125/el-primer-ministro-eslovaco-asegura-que-ucrania-nunca-estara-en-la-otan-1160761428.html

El primer ministro eslovaco asegura que "Ucrania nunca estará en la OTAN"

El primer ministro eslovaco asegura que "Ucrania nunca estará en la OTAN"

Sputnik Mundo

Ucrania nunca se unirá a la OTAN y Kiev tendrá enormes problemas para adherirse a la Unión Europea, declara el primer ministro eslovaco, Robert Fico. Además... 25.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-25T17:23+0000

2025-01-25T17:23+0000

2025-01-25T17:36+0000

robert fico

otan

ucrania

unión europea (ue)

eslovaquia

🌍 europa

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

defensa

🛡️ fuerzas armadas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/01/19/1160761875_0:37:3072:1765_1920x0_80_0_0_4aadf6ee55c6689529c74faddd9a7cc1.jpg

En su opinión, Ucrania perderá un tercio de su territorio y será ocupada por tropas extranjeras."¿Le ha costado esto a [Volodímir] Zelenski y a su Administración decenas de miles de muertos? (...) Esta es una pregunta que los ciudadanos ucranianos tendrán que responder en un futuro próximo", expresa Fico.El 3 de octubre, el nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte, realizó una visita no anunciada a Kiev, durante la cual indicó que "Ucrania está más cerca que nunca de la OTAN" y prometió seguir trabajando en este sentido hasta que el país se convierta en miembro de la alianza. Rutte añadió que esperaba con impaciencia el día en que Ucrania ingresara en la OTAN, pero no dio ninguna fecha exacta.El 16 de octubre, Volodímir Zelenski presentó en el Parlamento ucraniano su llamado Plan de Victoria, que incluye una invitación a Ucrania para que se sume a la OTAN, así como su posterior membresía en el bloque.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha declarado que la ampliación de la OTAN para incluir a Ucrania supondría una amenaza directa para la seguridad nacional de Rusia y que Moscú considera que el estatus de no alineado de Ucrania es extremadamente importante para poner fin al conflicto ucraniano.

https://noticiaslatam.lat/20250109/eslovaquia-tacha-de-capricho-politico-la-decision-de-zelenski-de-parar-el-transito-de-gas-1160339233.html

ucrania

unión europea (ue)

eslovaquia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

robert fico, otan, ucrania, unión europea (ue), eslovaquia, 🌍 europa, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ fuerzas armadas