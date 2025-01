https://noticiaslatam.lat/20250123/milei-afirma-que-china-y-argentina-son-economias-complementarias-1160680149.html

Milei afirma que China y Argentina son "economías complementarias"

Milei agregó que pretende profundizar la relación comercial entre ambos países y adelantó que está planeando visitar China. El mandatario argentino reconoció que cambió su visión de China una vez que asumió la presidencia, luego de haber criticado al gigante asiático en varias oportunidades y haber afirmado en campaña electoral que si ganaba las elecciones, no iba a hacer negocios "con comunistas". "A veces uno tiene que aprender. Si no aprendo, perjudico a los argentinos", admitió. Milei se reunió con su par chino, Xi Jinping, en noviembre de 2024 en el marco de la cumbre de líderes del G20 que se celebraba en la ciudad brasileña de Río de Janeiro. El presidente argentino se encuentra en Davos para participar de la reunión anual de la organización no gubernamental Foro Económico Mundial que se celebra todos los años en esa ciudad suiza y reúne a líderes políticos y empresariales de todo el mundo. La reunión de este año comenzó el 20 de enero y se extenderá hasta el 24.

