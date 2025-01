https://noticiaslatam.lat/20250122/las-autoridades-britanicas-tuvieron-hasta-15-oportunidades-para-prevenir-los-asesinatos-de-1160650093.html

Las autoridades británicas tuvieron hasta 15 oportunidades para prevenir los asesinatos de Southport

Las autoridades británicas tuvieron hasta 15 oportunidades para prevenir los asesinatos de Southport

Las instituciones encargadas de prevenir la violencia y el terrorismo en el Reino Unido tuvieron hasta 15 oportunidades para canalizar correctamente al joven... 22.01.2025, Sputnik Mundo

El 20 de enero, Axel Rudakubana se declaró culpable del asesinato de las niñas Alice de Silva, de nueve años; Bebe King, de seis, y Elsie Dot, de siete años. Los hechos ocurrieron a finales de julio del año pasado, cuando las menores participaban en una clase de baile en Southport, Inglaterra. El crimen desató una oleada de manifestaciones y disturbios en distintos puntos del país como Manchester, Liverpool y Birmingham, entre otros, en contra de la inmigración ilegal, luego de que se dio a conocer en la prensa que el joven era solicitante de asilo. Este 21 de enero, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, se comprometió a llevar a cabo "un cambio radical en la forma en la que Gran Bretaña protege a sus ciudadanos y a sus niños". Las palabras del líder británico se dan en el marco de la ira generalizada en la sociedad inglesa, tras darse a conocer que Rudakubana habría sido atendido por diversas instituciones estatales en repetidas ocasiones. De acuerdo con la investigación de The Times, dichas agencias gubernamentales perdieron hasta 15 oportunidades para canalizar al joven, que ahora tiene 18 años, de manera correcta y, de esa manera, prevenir los atroces asesinatos. Primeros antecedentes De acuerdo con la nota, Rudakubana fue remitido por primera vez al plan antiterrorista Prevent en 2019, cuando tenía 13 años. En ese entonces fue canalizado por investigar masacres en escuelas estadounidenses mientras era estudiante. Excompañeros del joven entrevistados por The Times declararon que, ya desde entonces, los problemas de conducta de Rudakubana eran bien conocidos. Más adelante, cuando comenzó el noveno año de la educación básica, el menor fue expulsado por llevar un cuchillo a la escuela, alegando que se estaba protegiendo de los "matones racistas". Sin embargo, dos meses después ingresó de forma furtiva a la institución con un palo de hockey, con la intención de atacar a varios niños y profesores cuyos nombres había escrito en el objeto. En el 2021, añade la investigación, mientras estudiaba la educación media, Rudakubana fue remitido tras consumir material violento sobre la guerra en Libia y ataques terroristas, incluidos los perpetrados en Londres en 2017, en las computadoras de la escuela. Pero, nuevamente, las instituciones no consideraron que el comportamiento del menor representara un peligro y concluyeron que no estaba motivado por una ideología terrorista. La policía tuvo varios contactos El 20 de enero, la policía de Lancashire informó que tuvo varias interacciones con Rudakubana, esto entre octubre de 2019 y mayo de 2022. De acuerdo con un comunicado citado por The Times, la institución encargada de la seguridad de la ciudadanía respondió cinco llamadas desde el domicilio del adolescente, todas relacionadas con preocupaciones sobre su conducta. Derivado de lo anterior, los agentes habrían remitido al menor a un centro de protección. Sin embargo, después de una evaluación inicial, decidieron que no era necesario el apoyo de un trabajador social."En cambio, Rudakubana recibió 'ayuda temprana', que le brindó apoyo a él y a su familia 'en torno a su bienestar emocional y sus comportamientos'", se lee en el texto.Y añade que el adolescente también se sometió a una evaluación de trastorno del espectro autista, que concluyó en un "plan de educación y atención sanitaria". "Hay cuestiones graves. Había tantas señales de lo peligroso que se había vuelto y, sin embargo, la acción contra él fue demasiado débil", añadió. La investigación detalló que, incluso en las semanas previas al ataque, los vecinos de Rudakubana dijeron haber visto coches de la policía "media docena" de veces frente a la casa del joven. Mientras que, una semana antes del crimen, Rudakubana intentó tomar un taxi rumbo a su antigua escuela, pero su padre impidió que abordara el vehículo y le suplicó al conductor que no lo llevara. Los registros, detalla la nota, también revelaron que, tras el ataque, el joven tenía entre sus pertenencias un segundo cuchillo, un machete, flechas y dispositivos que resguardaban material extremista, incluidas imágenes de decapitaciones y torturas. Ahora, se lee en el texto de The Times, "los políticos locales se preguntan si las remisiones entre los consejos se hicieron correctamente o si las 'cuestiones transfronterizas' podrían haber contribuido a que Rudakubana se escapara de las grietas".

