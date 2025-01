https://noticiaslatam.lat/20250122/el-alto-al-fuego-aun-no-es-algo-definitivo-que-futuro-le-espera-a-hamas-y-franja-de-gaza-1160638502.html

El alto al fuego aún "no es algo definitivo": ¿Qué futuro le espera a Hamás y Franja de Gaza?

El alto al fuego aún "no es algo definitivo": ¿Qué futuro le espera a Hamás y Franja de Gaza?

El 19 de enero entró en vigor un alto al fuego concebido como primer paso para poner fin a la guerra en Gaza. Con la franja de 365 kilómetros cuadrados de... 22.01.2025, Sputnik Mundo

La primera fase del acuerdo en tres fases ahora en vigor durará 42 días y en ella se liberarán 33 rehenes israelíes y más de 1.600 prisioneros palestinos. La segunda fase, que comenzará a partir de entonces, pondrá "fin permanente" al conflicto y supondrá la liberación de los rehenes restantes y la retirada total de las fuerzas israelíes de Gaza y del corredor de Filadelfia. La tercera fase se refiere a la reconstrucción de Gaza.¿Qué le depara el futuro a Hamás?En su opinión, el futuro del propio conflicto va a reflejar estas tensiones, que van a "ser explotadas" por EEUU e Israel.Refiriéndose a los asesinatos de dirigentes de Hamás, entre ellos el presidente del Buró Político de Hamás, Ismaíl Haniyá, y su sucesor, Yahyá Sinuar, al "considerable agotamiento" de su ala militar y a la total devastación física y humana de la propia Gaza, Blumí afirmó que ahora puede resultar difícil para el ala política de Hamás "tender la mano y ser capaz de representar y hablar en nombre de todos los elementos que han surgido durante esta guerra tan brutal contra las fuerzas israelíes".Además, los detalles sobre el acuerdo de alto el fuego, que Blumí advirtió que "no es algo definitivo", siguen siendo ambiguos en lo que respecta a la fase 3 y la reconstrucción, incluyendo lo que el profesor sostuvo que eran esfuerzos de Catar "para requisar y reclamar la representación de Hamás y los intereses más amplios de Gaza".Aclaró que esto incluye posibles acuerdos para ayudar a reconstruir Gaza sobre la base de visiones que circulan desde hace tiempo en el entorno del yerno de Trump, Jared Kushner, la familia Adelson y otros que implican el "desarrollo" de Gaza "en algún tipo de forma para reflejar y parecerse a lo que está sucediendo en el golfo".Por último, advirtió de que "Netanyahu e Israel y la extrema derecha de Estados Unidos no han abandonado necesariamente la idea de limpiar étnicamente por completo Gaza", y no solo por las posibilidades de desarrollo en términos inmobiliarios, sino también por los yacimientos de gas en alta mar que pueden explotarse.

