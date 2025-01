https://noticiaslatam.lat/20250120/diferencias-politicas-obstaculizarian-el-combate-al-crimen-en-el-estado-mexicano-de-nuevo-leon-1160529366.html

Diferencias políticas obstaculizarían el combate al crimen en el estado mexicano de Nuevo León

Tras una serie de hechos de violencia ocurridos en Nuevo León, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó al gobernador y a la Fiscalía estatal a coordinarse para...

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e6/0a/0b/1131408524_0:0:925:520_1920x0_80_0_0_3e4ca13282a49952afe08b9c15ca6db2.jpg

Fiel a su estilo de influencer en redes sociales y de "celebridad" de la política mexicana, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró mediante un video que la entidad presentó una "reducción significativa" en los homicidios entre septiembre y diciembre de 2024.El mandatario publicó también fotografías en las que reparte desayunos y posa sonriente junto a algunos alumnos. En sus redes sociales, García suele presumir sus recorridos por hospitales, advertir sobre las condiciones del clima o compartir fotografías junto a su esposa, la influencer Mariana Rodríguez.Según datos oficiales, junio pasado se ubicó como el mes con mayor promedio de víctimas, con 5.7 por día en la entidad. Nuevo León se encuentra entre los siete estados con más casos de homicidio en 2024, con 1.521 víctimas de este delito -por debajo de estados como Guanajuato, Chihuahua y Jalisco- lo que representa un 5.1% del total nacional.El pasado 13 de enero, sujetos armados llevaron a cabo diversos hechos de violencia en la entidad, entre ellos un ataque armado contra policías municipales, lo que dejó un elemento fallecido, y bloqueos de grupos criminales en diversas carreteras tras la detención de un "presunto generador" de violencia en la entidad.Cuestionada sobre la situación de inseguridad que se vive en la entidad fronteriza, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recordó que en el estado hay un "conflicto político" entre la fiscalía estatal con el gobernador García, lo que "evita que haya resultados". La mandataria llamó a resolver las rencillas.Una vieja disputaSamuel García, férreo opositor al partido oficialista Morena cuando fue senador y aspirante a la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), ha acusado desde 2023 a la Fiscalía de Justicia del Estado de ser parte de "la vieja política" en la entidad, representada por partidos como Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI).La crisis en la entidad por esta disputa llegó al grado de que el político de MC tuvo que acudir con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para "pedir ayuda" con la destitución del entonces encargado de despacho de la fiscalía, Pedro Arce, a quien señaló de movilizar a agentes ministeriales para intimidar a su gobierno.La disputa por el nombramiento de un nuevo fiscal en la entidad escaló hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, en agosto de 2024, invalidó la designación de Pedro Arce como fiscal estatal luego de que el gobernador presentó un recurso para que se separara del cargo. Sin embargo, el funcionario se mantiene hasta hoy como encargado de despacho.Tras el llamado de la presidenta de México, el gobernador García, autoridades de la Secretaría de Defensa Nacional, alcaldes de la zona metropolitana y el encargado de despacho de la fiscalía general estatal, Pedro Arce, se reunieron este 15 de enero para generar acuerdos en el combate a la incidencia delictiva en Nuevo León.Ocurrencias e improvisaciónJavier Oliva, doctor en Ciencia Política e investigador de la UNAM, destacó que en la estrategia de seguridad de la presidenta Sheinbaum se encuentren al mando perfiles con experiencia en la materia, como Omar García Harfuch, quien, dijo, tuvo buenos resultados durante su gestión como secretario de seguridad en la Ciudad de México.El especialista en temas de seguridad consideró que el Gobierno de México está implementando acciones más directas y contundentes en contra de las organizaciones criminales, como la incautación de drogas, respecto al sexenio pasado. Sin embargo, el analista criticó que algunos gobernadores no conozcan el tema de seguridad, como Samuel García."Buena parte de los gobernadores, no obstante la relevancia del cargo, llegan con francamente ocurrencias, improvisaciones, voluntarismos, y sin conocer el tema, lo cual es francamente inexplicable".Oliva Posada consideró como indispensable la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales en el combate a la violencia. Aunque estimó que el uso de inteligencia es relevante, criticó que se redujera el presupuesto a la seguridad pública, pues dijo que los recursos tecnológicos son caros y se necesita la capacitación de analistas de la información."Los estados intentan lavarse las manos"María Cristina Rosas, maestra en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala, criticó que los estados del país latinoamericano "intenten lavarse las manos" y culpen a la Federación por los problemas de violencia y señaló a las policías municipales como el "eslabón más débil" en la estrategia de seguridad.Agregó que es relevante que los gobernadores atiendan diariamente el tema de seguridad, "dada la gravedad de la crisis que se enfrenta", como se implementó desde el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. La analista consideró que, en el caso de Nuevo León, el tema de coordinación entre la Fiscalía General de la República y el organismo estatal "es delicado", y criticó la gestión de Alejandro Gertz Manero, como un "fiscal ausente".La académica señaló que la disputa en Nuevo León, entre la Fiscalía estatal y el gobernador Samuel García, estaría relacionada con las "prebendas políticas". Aunque criticó la gestión del gobierno estatal por obedecer a "intereses particulares".Entre los pendientes en materia de seguridad en los estados, María Cristina Rosas dijo que se debe reconstruir el tejido social y eliminar el "deterioro" de la figura de los policías estatales y municipales. "No están dignificados de la forma en que los vemos en Estados Unidos o en Chile, donde socialmente están prestigiados", agregó.

