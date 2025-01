https://noticiaslatam.lat/20250118/no-saben-casi-nada-sobre-la-guerra-de-drones-la-otan-ensena-tacticas-anticuadas-a-los-ucranianos-1160577425.html

"No saben casi nada sobre la guerra de drones": la OTAN enseña tácticas anticuadas a los ucranianos

El experto explica que esta opinión se basa en la información de los militares ucranianos capturados que se sometieron personalmente a este tipo de entrenamiento, por ejemplo, en el Reino Unido y Francia.En cuanto a los objetivos perseguidos por la OTAN al entrenar a los militares ucranianos, el experto señala que los instructores de la OTAN están adoptando la experiencia de los propios ucranianos y, al mismo tiempo, preparándose para una posible guerra con Rusia.Además, a juzgar por los relatos de un prisionero ucraniano, asegura An, los instructores de la OTAN tienen otros objetivos en mente cuando entrenan a los militares ucranianos. Hablando del proceso de entrenamiento, el especialista destaca tres características clave:En primer lugar, los métodos de operaciones de combate que se les enseña a las fuerzas armadas ucranianas son obsoletos y están seriamente desconectados de la realidad del frente. Como subrayó un prisionero, la formación en los centros de adiestramiento de la OTAN no se corresponde en absoluto con la realidad de las operaciones de combate, es esencialmente autorreferencial (cuando enseñan basándose en su experiencia, refiriéndose solo a ella), y también se les enseña a las FFAA ucranianas métodos anticuados de repliegue y asalto, que se utilizaron durante la Segunda Guerra Mundial.En segundo lugar, muchos centros de entrenamiento de la OTAN "no saben casi nada sobre la guerra de drones". En tercer lugar, los instructores de la OTAN son "arrogantes", dado que ellos mismos quieren aprender de los militares ucranianos y, al mismo tiempo, no quieren reconocer su superioridad en términos de experiencia de combate. Por un lado, opina el experto, esto demuestra que la OTAN se está quedando atrás en la preparación para una posible guerra.Sin embargo, An destaca que, además de apoyar a Ucrania en su conflicto con Rusia, la OTAN también está suministrando simultáneamente una gran cantidad de armas modernas a Polonia y construyendo una poderosa agrupación cerca de la frontera rusa.También enfatiza que, al mismo tiempo que Francia declara el despliegue de un portaviones en la región Asia-Pacífico, el secretario general electo de la OTAN, Mark Rutte, interfiere abiertamente en la situación en el estrecho de Taiwán y en los asuntos en torno a China.En cuanto a la estrategia de la OTAN, el experto identificó tres tipos principales, que se aplican en función de las distintas regiones y los diferentes objetivos.El primer tipo de estrategia es aquella en la que, para conflictos como la lucha contra las fuerzas hutíes en Yemen, la OTAN ya está suficientemente preparada y puede librar la llamada guerra de los tres "no": una guerra que no conlleva ningún riesgo para la alianza, que no causa daños a la alianza y en la que no hay incidentes.El segundo tipo se aplica para un rival como Rusia, que ya tiene un gran número de tropas en sus fronteras con la alianza. Entonces, la OTAN utiliza principalmente tácticas de farol, recurriendo a "espectáculos", planeando presionar a Rusia demostrando su fuerza y poder, pero en realidad temiendo a Rusia y sin atreverse a tocarla.El tercer tipo de estrategia se refiere a un rival como China, que está fuera del alcance de la OTAN. En este caso, la alianza solo actúa de palabra y, ocasionalmente, haciendo un gran esfuerzo para salvar las apariencias, envía algunos buques de guerra a China, pero con ello solo consigue "avergonzarse a sí misma".

