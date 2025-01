https://noticiaslatam.lat/20250118/ministro-del-interior-estonio-califica-de-poco-razonable-cerrar-la-frontera-con-rusia-1160584939.html

Ministro del Interior estonio califica de poco razonable cerrar la frontera con Rusia

La idea de cerrar la frontera estonio-rusa es poco razonable y provocará altos costos, declaró el ministro del Interior estonio, Lauri...

Al comentar el posible cierre de la frontera con Rusia, señaló que "si eso ocurre, debemos considerar que requerirá recursos de seguridad, lo que supondrá costos muy altos para la sociedad. ¿Es razonable? No, no lo es". El ministro opinó que tal decisión no "hará que los rusos cambien de opinión" y también se mostró indeciso sobre si el cierre de la frontera provocaría un flujo migratorio más creciente en terceros países, como por ejemplo en Polonia. No obstante, acentuó que Tallin ya tiene un plan preparado en caso del cierre de la frontera.Antes, ERR comunicó que el partido opositor estonio Isamaa presentó un proyecto de ley para cerrar la frontera con Rusia. Por su parte, el periódico North Shore, citando a la oficina del Gobierno de Estonia, informó que las autoridades habían aprobado una inversión de 30,5 millones de euros para reforzar la frontera con Rusia y ampliar las capacidades de vigilancia en la zona. De este monto, más de 12 millones se destinarán a sistemas no tripulados. Mientras tanto, el Ministerio de Exteriores de Rusia señaló que, debido a "la política miope" de algunos países de la Unión Europea (UE), como el cierre de la frontera entre Finlandia y Rusia, las personas se ven obligadas a viajar a Rusia a través de Estonia. Esto afecta principalmente a los ciudadanos comunes de la UE, aunque en los medios estonios y las redes sociales se presenta la situación como si fuera responsabilidad de las autoridades rusas.

