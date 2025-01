https://noticiaslatam.lat/20250116/la-linea-transalpina-la-apuesta-petrolera-de-la-republica-checa-al-detalle-1160521759.html

La línea transalpina: La apuesta petrolera de la República Checa al detalle

La línea transalpina: La apuesta petrolera de la República Checa al detalle

Anteriormente, Chequia recibía de Rusia aproximadamente la mitad de su petróleo, unos cuatro millones de toneladas métricas, a través del oleoducto Druhzba... 16.01.2025

¿Qué alegó el primer ministro checo?"La construcción de esta ampliación [del TAL] ya ha concluido. Es un momento crucial para la República Checa, porque Rusia ya no puede chantajearnos y tenemos la garantía de que podemos abastecernos completamente de petróleo procedente de Occidente".¿Por qué no son ciertas las afirmaciones de Fiala sobre el "chantaje"?Contrariamente a las declaraciones de Fiala, fue Ucrania, y no Rusia, quien interrumpió el tránsito de petróleo hacia Hungría, Eslovaquia y la República Checa a través del oleoducto Druzhba. En julio de 2024, Ucrania interrumpió el flujo de petróleo ruso a través de su territorio.Un incidente similar se produjo en agosto de 2022, cuando la petrolera rusa Transneft confirmó la suspensión por parte de Ucrania del suministro de petróleo a través de Druzhba.¿Petróleo estadounidense para Chequia?El oleoducto TAL transporta petróleo desde el puerto italiano de Trieste hasta el sur de Alemania, donde conecta con el oleoducto IKL que abastece a Praga.En funcionamiento desde 1967, el oleoducto es propiedad de un consorcio de ocho compañías petroleras, entre ellas la checa Mero, junto con grandes actores mundiales como la británica Shell, la italiana Eni y la estadounidense Exxon Mobil.En 2022, TAL mencionó a Estados Unidos como uno de sus proveedores, junto con otros países como Libia e Irak.¿Usa Washington el petróleo para torcerle el brazo a su aliado?El coordinador de sanciones de Estados Unidos, James O'Brien, declaró que la única forma de evitar los riesgos relacionados con la asociación estratégica entre Belgrado y Washington es reducir a cero la participación de las rusas Gazprom y Gazprom Neft en la petrolera serbia NIS.Los acontecimientos se desarrollan en el contexto de la decisión de Kiev de interrumpir el tránsito de gas ruso por territorio ucraniano a partir del 1 de enero. A finales de agosto de 2024, Volodímir Zelenski afirmó que su país no prolongaría el acuerdo para el tránsito del gas ruso a los países de la Unión Europea (UE). La ruta de suministro a través de la estación de medición de gas de la ciudad rusa de Sudzha era, hasta finales de 2024, la única que garantizaba el tránsito de gas ruso a través de Ucrania a Europa.

