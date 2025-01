https://noticiaslatam.lat/20250115/salud-fiscal-va-cuesta-abajo-eeuu-encara-el-comienzo-de-2025-con-un-deficit-presupuestario-record-1160488564.html

"Salud fiscal va cuesta abajo": EEUU encara el comienzo de 2025 con un déficit presupuestario récord

"Salud fiscal va cuesta abajo": EEUU encara el comienzo de 2025 con un déficit presupuestario récord

15.01.2025

Aunque el déficit correspondiente a diciembre pasado se redujo a 87.000 millones de dólares debido al aplazamiento al mes anterior de una serie de pagos de prestación, en su conjunto siguió creciendo a causa del desequilibrio entre ingresos y gastos, según el organismo.En concreto, el gasto en el primer trimestre del año fiscal 2025 crecería hasta la cifra récord de 1,8 billones de dólares —un 39% más que en el mismo período de 2024— mientras que los ingresos del citado trimestre lo harían en 1,1 billones, un 2% menos que el año anterior. El aumento del gasto se debe en particular a los ítems de defensa y ayudas ante desastres naturales, señala el informe del ente financiero.Los datos, que dejaron al descubierto un fuerte aumento del déficit, han desatado una oleada de críticas de expertos económicos y grupos de interés público que auguran que seguirá aumentando.Por ejemplo, la organización no gubernamental Comité para un Presupuesto Federal Responsable (The Committee for a Responsible Federal Budget) cree que en 2025 se destinará más a pagar los intereses de la deuda nacional que lo que se gastará en sanidad y defensa nacional, lo que podría aumentar el déficit presupuestario "en billones de dólares" y no hay "absolutamente ninguna justificación" para ello."El informe del Tesoro deja claro que seguimos en la dirección equivocada, con un endeudamiento de 711.000 millones de dólares solo en los tres primeros meses del nuevo año fiscal. Nuestra salud fiscal va cuesta abajo, y rápido", apunta.Profundizando más en la causa del creciente déficit, como los gastos por intereses del servicio de la deuda nacional, el portal MarketWatch informa que estos costos ascenderían a 308.000 millones de dólares en los tres primeros meses del año fiscal 2025, unos 20.000 millones más que en el mismo período de 2024. Al mismo tiempo, subraya el medio, "históricamente, EEUU no ha tenido déficits tan grandes cuando la economía ha sido fuerte", señalando, los retos actuales a los que se enfrenta el país y un posible cambio en su paradigma económico tras la toma de posesión del presidente electo, Donald Trump.En este contexto, el medio advierte que "el déficit va a seguir aumentando". La publicación apunta a que el actual presidente, Joe Biden, se enfrenta a la necesidad de ayudar a propietarios de viviendas y empresas a recuperarse de los mortíferos incendios forestales que han arrasado California, mientras que Trump, al asumir el cargo, buscaría recortar impuestos, lo que podría situar el déficit entre el 7%-9% del producto interno bruto, concluye.

