Intervención en Venezuela propuesta por Uribe causaría "una fractura traumática para la región"

15.01.2025

"Álvaro Uribe Vélez es un actor político de derecha extrema en Colombia, con una tendencia al belicismo y la violencia. Sus gobiernos estuvieron signados por una posición subordinada a los designios de Washington, lo que se manifestó en la continuidad y exacerbación de los tratados militares con los EEUU", afirmó Forero.Según el investigador, el legado de Uribe se caracteriza por su política de "seguridad democrática" que, bajo el pretexto de la lucha contrainsurgente, instrumentalizó alianzas entre el Estado, la oligarquía, los paramilitares y el crimen organizado. “Lo tangible es que en su Administración se ejerció el terrorismo de Estado y atrocidades como los falsos positivos”, afirmó.Uribe presentó su propuesta desde la ciudad fronteriza de Cúcuta con el respaldo del opositor venezolano Leopoldo López, actualmente solicitado por la Justicia venezolana a través de la Interpol.El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció contra la propuesta de Uribe a través de su cuenta en la red social X. El mandatario escribió que la extrema derecha colombiana "no dejan de tener sed de sangre, no sacan votos sino con los sedientos de sangre", además, acusó que su única propuesta es "pedir que los jóvenes colombianos y venezolanos se maten entre sí".El rol del presidente PetroForero consideró que la reacción inmediata del presidente colombiano en contra de la propuesta de Uribe refleja un compromiso con la paz regional, así como coherencia con su programa político. No obstante, Forero reconoció que existen fuerzas internas en Colombia que podrían alinearse con los intereses de Uribe. "Aunque Álvaro Uribe Vélez se ha convertido en un actor marginal de la política colombiana, todavía hay sectores que reproducen su narrativa y ven en la guerra una solución", alertó. Sin embargo, subrayó que la mayoría del pueblo colombiano, incluyendo simpatizantes de Petro, rechaza categóricamente cualquier escalada bélica con Venezuela.El impacto potencial de una intervención militarForero alertó sobre las graves consecuencias de alentar un conflicto entre ambas naciones, describiéndolo como "un salto al vacío" con repercusiones devastadoras. "Colombia ha transitado por un conflicto político, social y armado de más de medio siglo, con un saldo enorme de víctimas. Este tipo de iniciativas replicarían la tragedia de millones de desplazados y la normalización de la violencia en la región fronteriza", destacó.El investigador subrayó que un conflicto de alta intensidad entre Venezuela y Colombia no solo resultaría en un elevado número de víctimas y la devastación de medios de vida, sino que también podría trasladar la "espiral de violencia y rencor" a toda América Latina y el Caribe.También enfatizó el papel de Estados Unidos en este contexto, recordando que Colombia alberga más de nueve bases militares estadounidenses que, aunque oficialmente tienen otros propósitos, podrían facilitar operaciones militares.La frontera como epicentro de tensionesEn la región fronteriza entre Colombia y Venezuela, los grupos irregulares como el ELN, las FARC y organizaciones paramilitares desempeñan un papel complejo. Para Forero, una intervención militar podría exacerbar esta dinámica, generando "una recomposición en la guerra interna de Colombia" y profundizando las fracturas políticas y sociales de ambos países. "Un conflicto de este tipo significaría una fractura traumática para la región", advirtió.Forero también expresó su escepticismo respecto a las posibilidades de un conflicto armado directo en las actuales condiciones políticas y de relaciones de fuerza. Para el analista, un conflicto entre los dos países, en un momento histórico de turbulencias y de inestabilidad sistémica en la región sería riesgoso incluso para los intereses de actores como Estados Unidos."Al lanzar un vistazo por la situación interna en Ecuador y Perú, por solo citar unos casos, podemos entender que Washington, el Departamento de Estado y el Comando Sur saben que un escalamiento conflictivo entre Colombia y Venezuela sería difícil de controlar y contraproducente para sus propios intereses", concluyó.

