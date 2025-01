https://noticiaslatam.lat/20250114/gobierno-de-mexico-afirma-que-no-hay-motivo-para-emitir-una-alerta-por-metapneumovirus-humano-1160469786.html

Gobierno de México afirma que "no hay motivo para emitir una alerta" por metapneumovirus humano

Sin embargo, el funcionario mexicano señaló que el sistema de vigilancia epidemiológica está activo, con el propósito de conocer los casos que puedan surgir próximamente.Los comentarios de Kershenobich se dan después de que el 13 de enero, el secretario de Salud de Puebla (centro de México), Carlos Alberto Olivier Pacheco, informara sobre la muerte de un paciente que presuntamente se había contagiado con metapneumovirus humano.Ante ello, el titular de Salud federal puntualizó que se debe ratificar el caso. "Tenemos que ver el reporte, porque dice que no tiene ninguna comorbilidad, pero tenemos que ver el caso en particular", expresó.Desde hace semanas, países como China y Honduras han reportado casos de este virus, que afecta el sistema respiratorio de las personas. En Pekín, la alerta sanitaria está vigente.No obstante, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que, por el momento, el metapneumovirus humano no representa una amenaza global y que el alza de casos es por una cuestión estacional.De acuerdo con esta agencia de la Organización de las Naciones Unidas, los síntomas son parecidos a los de la gripe:"No obstante, algunas personas pueden enfermar gravemente y sufrir una infección pulmonar (neumonía) o una inflamación de las vías respiratorias pulmonares (bronquiolitis y bronquitis). Los síntomas más graves pueden ser sibilancias, dificultad para respirar, dolor torácico, mareos, cansancio intenso, deshidratación y fiebre persistente que no remite. Los pacientes que presenten alguno de estos síntomas graves requieren asistencia médica", destaca en su sitio web.

