Detienen a inmigrante en EEUU vinculado a incendios en California por violar su libertad condicional

Un inmigrante ilegal de origen mexicano fue detenido por la Policía de Los Ángeles luego de ser señalado de presuntamente provocar incendios forestales en un... 14.01.2025

Juan Manuel Sierra-Leyva fue detenido por la Policía de Los Angeles en los alrededores de Woodland Hills, distrito de Los Ángeles, luego de que residentes supuestamente lo vieron incendiando viejos árboles de Navidad y escombros con un soplete.El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en Inglés) confirmó a Fox News que Sierra-Leyva es en efecto un inmigrante ilegal de origen mexicano y que, por ahora, está bajo custodia por violar su libertad condicional y no por provocar incendios.De acuerdo con el medio New York Post, Sierra-Leyva fue perseguido y detenido el pasado fin de semana por los residentes de Woodland Hills y por la policía de Los Ángeles después de que supuestamente lo vieron incendiando viejos árboles de Navidad y escombros con soplete en mano.El Departamento de Policía de Los Ángeles también dijo que el sospechoso está detenido por un delito grave de violación de la libertad condicional, sin detallar su condena anterior. No se especificó si el detenido tiene algún cargo por iniciar incendios.California vive una situación de emergencia debido a fuertes incendios forestales en Los Ángeles, que han obligado la evacuación de decenas de miles de personas.El número de fallecimientos debido a los incendios en Los Ángeles, California, aumentó a 24, de acuerdo con información del Departamento de Médico Forense local. Las autoridades señalaron además que ya se están investigando las muertes reportadas.Estos incendios ya fueron catalogados como unos de los más devastadores en la historia de la región.La actual tragedia, de acuerdo con reportes locales, ya es considerada entre los cinco incendios más destructivos en la historia del estado de California, teniendo en la cantidad de casas, automóviles y otras estructuras destruidas.

