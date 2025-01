https://noticiaslatam.lat/20250113/un-servicio-mortal-un-soldado-sueco-se-clava-una-bayoneta-en-la-cabeza-al-resbalar-1160429547.html

¿Un servicio mortal? Un soldado sueco se clava una bayoneta en la cabeza al resbalar

¿Un servicio mortal? Un soldado sueco se clava una bayoneta en la cabeza al resbalar

Sputnik Mundo

Un soldado de la Guardia Real Sueca resbaló y se clavó una bayoneta en su cabeza mientras realizaba el cambio de guardia frente al Palacio Real de Estocolmo... 13.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-13T13:32+0000

2025-01-13T13:32+0000

2025-01-13T13:32+0000

internacional

🌍 europa

suecia

💢 insólito

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/01/0d/1160430023_405:0:4046:2048_1920x0_80_0_0_5898340a1f7ec171c16f6f652735c27c.jpg

De acuerdo con los medios locales, el guardia fue trasladado al hospital. Las lesiones se consideraron potencialmente mortales, pero tras la intervención quirúrgica, los médicos calificaron su estado de estable.Según Radio de Suecia, tras lo sucedido, los guardias civiles no utilizan bayonetas temporalmente, pero no se planea abandonar el arma por completo."Cuando está muy resbaladizo, se puede cambiar la forma de llevar la bayoneta, la forma de marchar con ella. Pero no se espera la desaparición de la bayoneta como parte del arma", declaró a la emisora el teniente coronel Richard Beck-Fries.Para prevenir más accidentes debido al hielo, la zona cercana al palacio quedó cubierta de arena, añadió la emisora.

https://noticiaslatam.lat/20250103/una-mujer-desaparecida-hace-52-anos-es-encontrada-viva-en-el-reino-unido-1160212604.html

suecia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🌍 europa, suecia, 💢 insólito