¿Cómo cambiará la política hacia Ucrania con la llegada del nuevo canciller alemán?

¿Cómo cambiará la política hacia Ucrania con la llegada del nuevo canciller alemán?

De acuerdo con varias encuestas, el líder de la Unión Social Cristiana de Baviera (CSU) de Alemania, Friedrich Merz, podría ganar las próximas elecciones...

Aproximadamente la mitad de los residentes alemanes (49%) está segura de que el bloque de oposición de la Unión Demócrata Cristiana y la Unión Social Cristiana de Baviera ganará. Mientras tanto, el 53% opina que Merz se convertirá en el nuevo canciller, según varios medios locales.En este contexto, el profesor asociado del Departamento de Derecho Europeo del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú Nikolái Topórnin, no cree que la política alemana vaya a cambiar mucho con Merz.A su vez, el director del Centro de Estudios Alemanes del Instituto de Europa de la Academia de Ciencias de Rusia, Vladislav Belov, también destaca la inevitabilidad de una mayor degradación de las relaciones de Berlín con Moscú bajo el mandato de Merz."Aún no está claro quién formará la coalición de Gobierno (...) En cualquier caso, Merz intentará entregar todas las armas posibles a Kiev. Tardará al menos un año, pero lo conseguirá", pronosticó el analista.El actual canciller alemán, Olaf Scholz, es muy consciente de que no se deben cruzar las líneas rojas que Moscú ha señalado en repetidas ocasiones, prosigue el experto. En sus palabras, si Berlín proporciona a Kiev misiles de largo alcance, se producirá una dura respuesta. Pero Merz no lo teme.Asimismo, Merz no se ocupará de los problemas económicos ni de la política exterior de Alemania, concluye el observador.El 27 de diciembre, el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, anunció que había decidido disolver el Bundestag y convocar elecciones anticipadas para el 23 de febrero de 2025. La moción para disolver el Parlamento fue enviada a Steinmeier por Scholz, después de que el Bundestag votara a favor de revocar la confianza en su Gobierno el 16 de diciembre.El voto de confianza fue el resultado de la crisis de Gobierno que el país europeo afrontó a principios de noviembre, tras la destitución del ministro de Finanzas, Christian Lindner, del Partido Democrático Libre (FDP), a instancias de Scholz. Entre los motivos de esta decisión, el canciller alemán citó la reticencia del titular de la cartera a aprobar tanto un aumento del gasto en apoyo a Ucrania como inversiones en el futuro de Alemania, como parte de la planificación presupuestaria del Estado.

