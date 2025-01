https://noticiaslatam.lat/20250110/israel-se-plantea-un-plan-de-derrota-total-de-hamas-si-no-suelta-rehenes-para-el-dia-20-1160357685.html

Israel se plantea un "plan de derrota total" de Hamás si no suelta rehenes para el día 20

MOSCÚ (Sputnik) — El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, pidió al Ejército presentarle un plan para la "derrota total" del movimiento palestino Hamás en...

Al reunirse anoche con oficiales de alto rango, entre ellos el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el teniente general Herzi Halevi, el ministro enfatizó que la liberación de los rehenes es la prioridad número uno para su cartera e insistió en "hacer todo lo posible para traerlos a casa". Según Katz, el Ejército israelí no debe dejarse arrastrar en una guerra de desgaste contra Hamás en Gaza, mientras las vidas de los rehenes corren peligro. El ministro pidió a las FDI especificar "los asuntos que podrían dificultar la ejecución del plan, incluyendo la cuestión humanitaria y otras, y dejar en manos de la cúpula política la toma de las decisiones necesarias”. La solución política para Gaza, a juicio de Katz, no es relevante para la ejecución del plan ahora porque "ningún partido árabe o de otro tipo asumirá la responsabilidad de gestionar la vida civil en Gaza mientras Hamás no sea completamente aplastado". El presidente electo de EEUU, Donald Trump, advirtió el 7 de enero de que "se desatará un infierno en Oriente Medio" a menos que el movimiento palestino Hamás libere a los rehenes que mantiene desde el 7 de octubre de 2023 para el día de su investidura, prevista para el 20 de enero. Anteriormente, se ha confirmado la muerte de dos rehenes más capturados por Hamás hace 15 meses: Hamza Ziyadne, de 22 años, y su padre, Youssef, de 53. Sus restos fueron recuperados en Rafah, en el sur del enclave palestino. El 7 de octubre de 2023, un ataque coordinado por el grupo palestino Hamás contra más de 20 comunidades israelíes resultó en aproximadamente 1.200 fallecidos, alrededor de 5.500 heridos, y la captura de 253 rehenes, de los cuales cerca de 100 fueron posteriormente liberados en intercambios de prisioneros. En represalia, Israel lanzó una declaración de guerra contra Hamás y emprendió una serie de bombardeos sobre Gaza, que han dejado más de 46.000 muertos y casi 109.400 heridos hasta la fecha. Más de un año después del estallido de hostilidades en Gaza, no hay un desglose fiable de esas víctimas en civiles y militares. Rusia y otros países instan a Israel y Hamás a pactar un alto el fuego y abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera en la región.

