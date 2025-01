https://noticiaslatam.lat/20250110/el-presidente-surcoreano-intento-crear-una-guerra-con-piongyang-para-mantenerse-en-el-poder-1160355978.html

El presidente surcoreano intentó crear una guerra con Piongyang para "mantenerse en el poder"

10.01.2025

El 3 de diciembre, el presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, impuso la ley marcial en el país y autorizó al general del Ejército y jefe del Estado Mayor Park An Su a cerrar la Asamblea Nacional, prohibiendo también toda actividad política en el país y la libertad de prensa.La oposición, liderada por el Partido Democrático de Corea, no aceptó la medida y revocó el decreto presidencial, prerrogativa garantizada por la Constitución del país. Por unanimidad, los 190 parlamentarios que consiguieron entrar en la Asamblea rechazaron la imposición de la ley marcial, acusando a Yoon de intentar un autogolpe para mantenerse en el poder.Para hablar más sobre la situación política desatada en el país por la maniobra de Yoon, Sputnik se comunicó con el estudiante de maestría y doctorado en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Sao Paulo, Eunjae Kim.¿Intentó Yoon un golpe de Estado?Para decretar la ley marcial, Yoon Suk Yeol argumentó que el país estaba en peligro inminente, ya que la oposición, presuntamente en connivencia con el Gobierno de Corea del Norte, impedía a su Gobierno presentar leyes en el Parlamento.Anteriormente, la oposición había aprobado un presupuesto reducido en la Comisión Presupuestaria e impedido el nombramiento de un fiscal y un auditor del Estado. Esta dificultad para aprobar sus medidas en la legislatura fue utilizada como excusa por Yoon cuando impuso la ley marcial, acusando a la oposición de impedir el funcionamiento regular del Estado.Sin embargo, esto no es lo que revelan las investigaciones policiales.Kim explica que desde septiembre, dos meses antes del intento, corrían rumores de que el Presidente intentaría imponer la ley marcial, algo que no se veía en el país desde hacía 45 años. Sin embargo, el conservador Partido del Poder Popular (PPP), en el poder, negó los rumores.La situación política del país ya se había ido deteriorando durante los dos años y medio de mandato de Yoon, explica el experto. Cuando el presidente inició su gestión, se encontró con un parlamento dominado por una coalición de seis partidos de la oposición, liderada por el Partido Democrático. Superando una situación adversa, en la que la política del país está marcada por el fantasma de la Guerra Fría y por las regiones tradicionalmente conservadoras que eligen más diputados, los Demócratas Coreanos, de izquierda, lograron la hazaña sin precedentes de elegir 175 diputados, frente a los 108 del partido gobernante. "Las propuestas del presidente no fueron aprobadas y el presidente también vetó los proyectos de la oposición", dijo.Sin embargo, durante este tiempo de parálisis gubernamental, el presidente Yoon ha utilizado su poder para influir en la prensa, la Policía, la Fiscalía y la judicatura, abriendo investigaciones contra sus oponentes mientras encubría sus propios escándalos y los de su familia, como el caso de su esposa, Kim Keon Hee.No obstante, gracias al testimonio de un responsable político llamado Myung Tae Kyun, empezaron a revelarse casos de corrupción presidencial, lo que llevó a su imputación el 2 de diciembre, un día antes del intento de imponer la ley marcial.El analista aseguró que si era encarcelado, filtraría más secretos de la pareja presidencial a través de su abogado."Así que la hipótesis es que el presidente declaró la ley marcial para escapar de la crisis política a la que se enfrentaba," añadió el experto.Crisis en el paísTras ver frustrada su intentona golpista por la oposición, que logró entrar en la Asamblea y rechazar la ley marcial, Yoon se convirtió en objeto de un procedimiento de destitución por los delitos de abuso de poder e insurrección. De acuerdo con la Constitución de Corea del Sur, se requiere una mayoría cualificada de dos tercios para que la moción sea aprobada. En otras palabras, la participación del PPP gobernante sería necesaria para la aprobación de la destitución del presidente.En la primera votación, el 7 de diciembre, el PPP boicoteó el proceso. En el segundo intento, el 14 de diciembre, el líder del PPP, Han Dong Hoon, dio instrucciones a sus seguidores para que votaran "según su conciencia".La destitución fue aprobada por 204 votos a favor, 12 de ellos de miembros del PPP. Como resultado, Han Dong Hoon dimitió, la petición de destitución de Yoon fue enviada al Tribunal Constitucional coreano y el primer ministro Han Duck Soo fue nombrado presidente en funciones.Otros miembros del Gobierno, como el ministro de Defensa, Kim Yong Hyun, el ministro del Interior, Lee Sang Min, el ministro de Justicia, Park Sung Jae, y el comisario de la Agencia Nacional de Policía, Cho Ji Ho, fueron destituidos o dimitieron. Las destituciones se produjeron en medio de las revelaciones de que las autoridades participaron en el autogolpe y de que el presidente supuestamente dio instrucciones a la Policía y a los servicios de inteligencia para que impidieran a los políticos entrar en la Asamblea para que no votaran a favor de derogar la ley marcial. "Se ha hecho público que el presidente dio órdenes directas a los militares de derribar las puertas de la Asamblea Nacional a tiros y sacar a los legisladores", añadió Kim.Corea del Sur: los políticos caen como fichas de dominóPara agravar el caos político en el país, por primera vez en la historia también fue destituido el primer ministro y presidente interino, Han Duck Soo. El experto señaló que las investigaciones revelaron que convocó una reunión del Consejo de Estado para deliberar la declaración de la ley marcial, "aun sabiendo que era inconstitucional e ilegal".Además, fue acusado de obstaculizar el procedimiento de destitución, al negarse a nombrar jueces para que el Tribunal Constitucional procediera con el juicio de Yoon.Un caso ante el tribunal coreano pasa por tres etapas: aceptación, deliberación y decisión. Con seis jueces miembros, el tribunal puede llevar a cabo la primera y la última fase. Para la segunda, sin embargo, se requiere un quorum de siete, de un máximo de nueve. La Asamblea nombró a tres nuevos juristas, pero solo dos fueron aceptados por el nuevo presidente y primer ministro interino, Choi Sang Mok, que anteriormente fue ministro de Economía y Finanzas. Como resultado, el juicio de Yoon puede seguir adelante y el 31 de diciembre se le emitió una orden de detención.La petición de detención de Yoon marca también un nuevo hito en el país, ya que es el primer presidente en ejercicio sobre el que pesa una orden de arresto. La situación, sin embargo, ha desatado una nueva crisis política en el país y los días de Choi en el poder parecen contados. El 3 de enero, las fuerzas policiales intentaron ejecutar la orden de arresto de Yoon, pero el servicio de seguridad presidencial y el ejército les impidieron entrar en la residencia. Tras cinco horas de enfrentamiento, las fuerzas de seguridad se retiraron y pidieron a Choi que ordenara al servicio de seguridad presidencial ejecutar la orden. Sin embargo, no hubo respuesta. "El Partido Democrático ya ha hecho público que piensa presentar una denuncia por abandono del poder si no se toman medidas", comentó Kim.Yoon intentó generar un conflicto con Corea del NorteMeses antes de intentar imponer la ley marcial acusando a la oposición de hacer ingobernable el país, Yoon intentó primero crear un conflicto con Corea del Norte para utilizarlo como justificación para imponer el estado de excepción.Desde septiembre del 2024, en cuanto el ministro de Defensa Kim Yong Hyun tomó posesión de su cargo, poco antes de la intentona, la Unidad de Guerra Psicológica Militar envió "cientos de globos panfletarios" de propaganda al vecino del norte "tres o cuatro veces por semana"."Así que hubo varias provocaciones desde el lado sur", expresó el experto.En otras ocasiones, se infiltraron drones en Piongyang para distribuir panfletos contra Corea del Norte e incluso el ministro de Defensa ordenó al jefe del Estado Mayor Conjunto que disparara un tiro de advertencia contra Corea del Norte. "Después de que el jefe del Estado Mayor Conjunto rechazara la orden, porque podría desembocar en una guerra local e incluso perjudicar al propio pueblo coreano, el ministro lo excluyó del plan de ley marcial", precisó Kim. "Es bueno que Corea del Norte no respondiera activamente a estos intentos", añadió el analista. La revelación de esta noticia, que llegó con cuentagotas, ya que el Ministerio de Defensa rechaza muchas de las peticiones de información de la Asamblea Nacional por motivos de seguridad, conmocionó a la población surcoreana "a gran escala". "Él [Yoon] pensó: 'da igual, si puedo tapar mis casos de corrupción, si puedo recuperar el apoyo de la población con la guerra, da igual que se ataque a la población surcoreana'. Me parece que esa era la lógica dentro de su cabeza", resumió.

