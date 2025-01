https://noticiaslatam.lat/20250108/reportan-varios-muertos-por-un-ataque-del-grupo-terrorista-boko-haram-en-chad-1160319876.html

Reportan varios muertos por un ataque del grupo terrorista Boko Haram en Chad

Reportan varios muertos por un ataque del grupo terrorista Boko Haram en Chad

Sputnik Mundo

Varias personas murieron y otras más resultaron heridas a consecuencia del ataque perpetrado por el grupo terrorista Boko Haram (proscrito en Rusia) este 8 de... 08.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-08T22:38+0000

2025-01-08T22:38+0000

2025-01-08T22:38+0000

internacional

🌍 áfrica

boko haram

república de chad

terrorismo

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/108941/00/1089410065_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9a84eb9c663583d4e7ad9a8930d5c5a1.jpg

Según el reporte, el presidente del país, Mahamat Déby Itno, estaba en el palacio, que es su residencia oficial, durante el tiroteo. Una fuente de las fuerzas de seguridad de Chad consultada por Sputnik afirmó que las fuerzas "mantienen el control total de la zona del Palacio Presidencial y actualmente no hay disturbios algunos". También confirmó que hay heridos debido al ataque. La situación en la capital chadiana está actualmente "bajo control" luego de un "intento de desestabilización", de acuerdo con un comunicado del Gobierno de este país africano. A su vez, el ministro de Infraestructuras chadiano, Aziz Mahamat Saleh, escribió en sus redes sociales que no pasa "nada grave, que no cunda el pánico, la situación está bajo control", sin proporcionar otras detalles. El grupo terrorista nigeriano Boko Haram fue creado en 2002, perpetrando secuestros y asesinatos. En 2015, juró su lealtad al Daesh (autodenominado Estado Islámico, proscrito en Rusia) y cambió su nombre por el de Estado Islámico - Provincia del África Occidental (Iswap, por sus siglas en inglés). Posteriormente se dividió en dos facciones, por lo que ahora Boko Haram e Iswap son dos grupos terroristas separados.

https://noticiaslatam.lat/20240528/militares-rusos-liberan-a-soldados-de-chad-del-cautiverio-de-grupos-islamistas-1150812791.html

república de chad

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🌍 áfrica, boko haram, república de chad, terrorismo