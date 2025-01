https://noticiaslatam.lat/20250107/estados-unidos-registra-su-primer-fallecimiento-a-causa-de-gripe-aviar-1160276409.html

Estados Unidos registra su primer fallecimiento a causa de gripe aviar

La información fue dada a conocer por el Departamento de Salud de Luisiana, estado donde residía la víctima. El país norteamericano confirmó 66 infecciones del... 07.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-07T04:20+0000

2025-01-07T04:20+0000

2025-01-07T04:20+0000

internacional

eeuu

luisiana

gripe aviar

El Departamento de Salud de Luisiana informó que la persona, de 65 años, había muerto este 6 de enero a causa de la gripe aviar, aunque añadieron que la víctima padecía afecciones médicas subyacentes.El paciente contrajo la enfermedad después de haber estado expuesto a "una combinación de aves de patio trasero para no ser consumidas y aves silvestres", según la nota. Una extensa investigación de la agencia estatal de salud pública no encontró ningún otro caso de H5N1 en una persona ni evidencia de transmisión de persona a persona, agregaron.El comunicado explica que, debido a las reglas de privacidad del paciente, no compartirán más información sobre la muerte.Estados Unidos ha reportado 66 infecciones confirmadas de gripe aviar en seres humanos desde marzo pasado, siendo más de la mitad, 37, en el estado de California.

eeuu

luisiana

