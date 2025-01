https://noticiaslatam.lat/20250103/el-conductor-del-cybertruck-que-exploto-en-las-vegas-se-suicido-antes-de-la-detonacion-1160223933.html

El conductor del Cybertruck que explotó en Las Vegas se suicidó antes de la detonación

El conductor del Cybertruck que explotó en Las Vegas se suicidó antes de la detonación

De acuerdo con las autoridades locales, la explosión causó heridas leves a siete personas y no dejó daños al hotel de la cadena que pertenece al republicano. Kevin McMahill, sheriff del condado de Clark (Nevada), dijo que Livelsberger posiblemente planeó un ataque más dañino, pero que el vehículo de acero "absorbió gran parte de la fuerza" del explosivo rudimentario.Los daños por la explosión se limitaron principalmente al interior de la camioneta Cybertruck, porque la onda expansiva "salió hacia fuera y hacia arriba" y no alcanzó las puertas del hotel, señaló el sheriff McMahill a la agencia estadounidense. Hasta el momento, las autoridades siguen laborando para determinar el motivo de la agresión.Un funcionario dijo bajo anonimato a la agencia Associated Press que los investigadores conocieron que Livelsberger pudo haber tenido una pelea marital con su esposa antes de que alquilara la camioneta Cybertruck y comprara armas. Autoridades del condado de Clark informaron que al interior del vehículo Tesla calcinado fueron encontradas una pistola, otra arma de fuego, pirotecnia, un pasaporte, una identificación militar, un iPhone y un reloj inteligente. Según la agencia estadounidense, Livelsberg sirvió en los Boinas Verdes —las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos— que están altamente entrenadas para contrarrestar operaciones de terrorismo en el extranjero. Se habría alistado al Ejército desde 2006 y fue desplegado en países como Afganistán, Ucrania, Tayikistán, Georgia y El Congo.El 1 de enero de 2025, aproximadamente a las 10:00 hora local (18:00 GMT), un Tesla Cybertruck estalló frente a la entrada de un hotel de la cadena Trump en Fashion Show Drive, en el centro de Las Vegas. En el vehículo se encontró a una persona muerta (Matthew Livelsberger) y otras siete personas sufrieron heridas.

