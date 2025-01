https://noticiaslatam.lat/20250101/reportan-al-menos-28-muertos-en-gaza-por-ataques-israelies-durante-el-ano-nuevo-1160184593.html

Reportan al menos 28 muertos en Gaza por ataques israelíes durante el Año Nuevo

Al menos 28 personas murieron en el primer día del 2025 en distintos ataques aéreos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra diferentes zonas de la... 01.01.2025, Sputnik Mundo

De acuerdo con el reporte de la televisora árabe, que cita a fuentes médicas palestinas, 15 personas murieron en Jabalia, en el norte de Gaza, en un bombardeo de las tropas del Estado hebreo.Además, siete personas perdieron la vida en otro ataque contra una vivienda residencial en Shujayea, al este de la ciudad de Gaza. Cuatro personas más perecieron en otro bombardeo en la localidad de Jan Yunis, en el sur de Gaza y dos personas murieron en un ataque en Bureij, en el centro de la franja costera.De acuerdo con las autoridades palestinas, al menos 45.553 palestinos han muerto en ataques de las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023. Otras 108.379 personas han quedado heridas desde esa fecha, cuando el grupo armado Hamás llevó a cabo un ataque sorpresa en el que resultaron muertos alrededor de 1.200 israelíes, además de que otros 200 fueron tomados como rehenes.Este mismo miércoles, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió a Hamás de que cese sus ataques contra Israel durante una visita a la ciudad de Netivot, donde el 1 de enero a medianoche sonaron sirenas al cruzar proyectiles desde la Franja de Gaza.Un recuento de Al Jazeera indica que Israel realizó 1.400 ataques aéreos en Gaza en diciembre, incluyendo ataques de aviones de combate, helicópteros y aviones no tripulados.Los ataques aéreos, que según el ejército se realizaron en apoyo de operaciones terrestres, fueron una media de 45 al día, señaló la cadena televisiva en un reporte publicado este 1 de enero de 2025.Al menos 1.170 palestinos murieron en diciembre en el enclave, según el Ministerio de Sanidad de Gaza.Medios de comunicación, entre ellos la revista israelí +972 Magazine y The New York Times, han demostrado que Israel ha cambiado sus reglas de enfrentamiento para permitir un mayor número de muertes de civiles durante los ataques, y tiene poco cuidado de evitar daños a los palestinos que viven en Gaza.

