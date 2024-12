https://noticiaslatam.lat/20241231/este-es-el-factor-en-el-que-se-centran-las-investigaciones-sobre-la-tragedia-aerea-de-corea-del-sur-1160167351.html

Este es el factor en el que se centran las investigaciones sobre la tragedia aérea de Corea del Sur

31.12.2024

El avión, un Boeing 737, se estrelló el domingo pasado al aterrizar con 181 pasajeros a bordo, de los cuales solo dos sobrevivieron en la tragedia aérea más mortífera en la historia del país asiático.De acuerdo con un informe del periódico surcoreano Chosun Ilbo, el avión pegó con esta barrera tras el aterrizaje forzoso.La estructura puede explicar sólo en parte por qué el vuelo de Jeju Air del domingo terminó de forma tan violenta al estallar en llamas tras chocar contra el terraplén construido para albergar los equipos de navegación, señaló el diario.Conforme a este reporte, el manual de operaciones del aeropuerto, cargado a principios de 2024, había señalado que el terreno elevado estaba demasiado cerca del final de la pista, a 199 metros de distancia. Los responsables del aeropuerto respondieron entonces diciendo que “se considerarían ajustes” durante el desarrollo futuro, informó Chosun.El terraplén se construyó para albergar un localizador, un sistema de antenas que emite señales de radio para guiar a los aviones hacia la pista. Es esencial para aterrizajes seguros y debe estar relativamente alineado con la pista.El terraplén ha sido objeto de atención, pero no es raro que haya obstáculos y peligros cerca del final de las pistas: no sólo equipos de navegación, sino también carreteras principales, almacenes, árboles y, a menudo, aguas abiertas.La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) recomienda una zona de seguridad de 240 metros al final de las pistas, pero sólo impone una de 90 metros, señaló un reporte del diario británico The Guardian.Los investigadores, de cualquier manera, siguen planteándose otras cuestiones clave, como por qué el avión aterrizó más tarde de lo usual en la pista, a una velocidad tan alta, sin tren de aterrizaje desplegado y sin utilizar aparentemente los alerones, que se utilizan para reducir la velocidad del avión, señaló The Guardian.

