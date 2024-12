https://noticiaslatam.lat/20241231/acnudh-indica-que-ucrania-viola-su-propia-constitucion-durante-la-movilizacion-1160165031.html

Acnudh indica que Ucrania viola su propia Constitución durante la movilización

GINEBRA (Sputnik)— Ucrania incumple el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y su propia Constitución, al no permitir excepciones a la... 31.12.2024, Sputnik Mundo

"Según el PIDCP, el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar no está sujeto a ninguna restricción ni suspensión. El derecho a la objeción de conciencia al servicio militar también está consagrado en la Constitución de Ucrania. Sin embargo, el derecho interno ucraniano limita injustificadamente este derecho constitucional a determinadas formas de religión o creencias con exclusión de otras, en contravención de las obligaciones aplicables de igualdad ante la ley y no discriminación en virtud del PIDCP", denuncia el documento. Asimismo, el organismo alertó que militares ucranianos de los centros de reclutamiento torturan a hombres movilizados que se niegan a convertirse en soldados por motivos de conciencia. Además, la Acnudh destacó que todos menos uno de los 25 prisioneros de guerra rusos en Ucrania entrevistados por la ONU entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre de 2024, dijeron que habían sido torturados. Algunos soldados rusos heridos en el campo de batalla fueron asesinados por vehículos aéreos no tripulados FPV (por las siglas en inglés de First Person View o vuelo en primera persona) en Ucrania, lo que constituye un crimen de guerra. El pasado 18 de mayo, en Ucrania entró en vigor una ley que endurece las condiciones de movilización militar y las sanciones para los evasores. La nueva ley permite enviar citaciones a cuentas electrónicas y obliga a los ciudadanos varones de 18 a 60 años a llevar encima papeles de registro militar durante el período de movilización y presentarlos a petición de los funcionarios de oficinas de registro y alistamiento militar, agentes de policía y guardias fronterizos. A los evasores les pueden quitar la licencia de conducir. Además, se prohibió la salida de Ucrania para los hombres de 18 a 60 años de edad.

