Sheinbaum se pronuncia sobre el EZLN: "Respetamos su movimiento, pero defendemos el nuestro"

La mandataria mexicana agregó que su Administración, que forma parte de la cuarta transformación, busca el bienestar, la paz y la justicia para la nación latinoamericana."Ese es nuestro sustento, son nuestros principios y nuestras causas. Siempre lo hemos hecho y ahora más desde la Presidencia de la República", destacó.Los comentarios de Sheinbaum se dan después de que las mujeres que integran el EZLN cuestionaran las reformas del Gobierno actual donde, según su opinión, no hay una cabida real para los pueblos originarios y las indígenas mexicanas.Desde su surgimiento en Chiapas, el 1 de enero de 1994, EZLN ha tenido una relación ríspida con el Gobierno mexicano, especialmente con los mandatarios que impulsaron el neoliberalismo en la nación latinoamericana, como Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) o Ernesto Zedillo (1994-2000).Sin embargo, durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), el lazo fue aún más tenso. Incluso, en la recta final de su Administración, el político mexicano subrayó que los zapatistas, como se les conoce a los integrantes de la agrupación, no habían ayudado en el establecimiento de la cuarta transformación."Ellos deben de preguntarse por qué la pérdida del apoyo de los que antes simpatizaban con el movimiento. ¿A qué se debió? ¿A una persecución del Estado? Nosotros no hostigamos a nadie. Nosotros no reprimimos, no censuramos. Para nada. Ni cuestionamos. No nos metemos con el movimiento zapatista ni con otros movimientos", expuso López Obrador el 4 de enero de 2024.

