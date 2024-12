https://noticiaslatam.lat/20241230/que-es-la-identidad-y-como-afecta-a-la-soberania-de-los-paises-1160139101.html

¿Qué es la identidad y cómo afecta a la soberanía de los países?

El concepto llegó a la ciencia política procedente de la psicología en el siglo XX, más o menos cuando el psicólogo y psicoanalista Erik Erikson creó el término "crisis de identidad", señala Semenenko, que también es miembro correspondiente de la Academia de Ciencias de Rusia. En las ciencias políticas, adquirió importancia cuando los investigadores que trabajaban en el análisis de los procesos políticos se esforzaron por explicar por qué ciertos procesos se producen de la manera en que lo hacen y qué los determina.De acuerdo con la experta, el concepto de identidad atrae interés no solo por su "potencial analítico", sino también por el hecho de que se trata de un caso poco frecuente de migración de este de la ciencia política a public affairs. Dado que las personas son "criaturas sociales", sus creencias y valores personales se conforman en la comunicación, incluida la política, con otras personas."Identidad en latín significa tanto 'soy como los demás' como 'no soy como algunos de los demás'. Así pues, la identidad es un significado que permite a las personas autoposicionarse, trazar una frontera entre ellas y aquellos con los que se asocian y con los que no están de acuerdo. Una persona se posiciona así en un sistema de valores y coordenadas sociopolíticas", explica.Aparte de la identidad personal, prosigue la experta, existen también identidades de grupo y colectivas, ya que las personas suelen pertenecer a una comunidad. Por ejemplo, está la identidad nacional (a qué nación pertenece una persona), así como la identidad cívica, un concepto complejo que no se limita a ser ciudadano de algún país y que puede implicar o no activismo cívico.También se puede distinguir la identidad política, "situada en una frontera entre las identidades estatal o nacional-estatal y cívica", la generacional, que adquiere especial importancia para las personas cuando entran en el período de la adolescencia y también la profesional, ya que la gente se identifica con un determinado grupo profesional o corporación."Todas estas identidades se forman, no surgen por sí solas de la nada, se forman en las interacciones sociales. Y ciertos poderes políticos pueden influir en estas interacciones sociales. La ciencia política, entre otras cosas, estudia los mecanismos de la política de identidad", subraya Semenenko.Asimismo, señala que este concepto es la base de la "soberanía sociocultural" de un país. Si la gente vincula su futuro, el futuro de su familia y de sus hijos, con el desarrollo del Estado en el que vive o en el que quiere vivir, se convierte en un fundamento de la soberanía, explica Semenenko, porque "la soberanía se basa en la idea de desarrollo".

