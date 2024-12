https://noticiaslatam.lat/20241230/eslovaquia-solicita-a-la-ue-prestar-atencion-a-la-decision-de-kiev-de-suspender-el-transito-de-gas-1160130475.html

Eslovaquia solicita a la UE prestar atención a la decisión de Kiev de suspender el tránsito de gas

Eslovaquia solicita a la UE prestar atención a la decisión de Kiev de suspender el tránsito de gas

Sputnik Mundo

BRATISLAVA (Sputnik) — El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, pidió a los dirigentes de la Unión Europea (UE) que presten atención a la decisión de... 30.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-30T00:26+0000

2024-12-30T00:26+0000

2024-12-30T00:26+0000

internacional

robert fico

volodímir zelenski

eslovaquia

ucrania

gas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0c/1d/1160130318_0:141:3071:1868_1920x0_80_0_0_a7069601c451b5db6ab2e38ccd71bf30.jpg

"Permítanme pedirles que, no solo en nombre de Eslovaquia, sino en nombre de toda la UE, presten la debida atención a esta situación sin precedentes y le den la importancia urgente", escribió Fico en una carta abierta dirigida a los jefes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo. Asimismo, expresó convicción de que los esfuerzos europeos para apoyar a Ucrania deber ser "racionales y no en forma de gestos autodestructivos y extremadamente dañinos para la UE". Según el primer ministro, "un acuerdo tácito con la decisión unilateral del presidente ucraniano es absolutamente irracional y equivocado y conducirá a tensiones y medidas recíprocas". A finales de agosto, Volodímir Zelenski afirmó que su país no prolongará el acuerdo para el tránsito del gas ruso a los países de la UE que vence a finales de 2024. La ruta de suministro a través de la estación de medición de gas de la ciudad rusa de Sudzha es ahora la única que garantiza el tránsito de gas ruso a través de Ucrania a Europa. La compañía Gazprom suministró por esta ruta unos 14.900 millones de metros cúbicos el año pasado, lo que, según la agencia estadística comunitaria Eurostat, supuso alrededor del 4,5% del consumo de la UE.

https://noticiaslatam.lat/20241228/que-consecuencias-tendra-para-kiev-la-suspension-del-transito-del-gas-ruso-a-europa-1160108498.html

eslovaquia

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

robert fico, volodímir zelenski, eslovaquia, ucrania, gas