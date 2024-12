https://noticiaslatam.lat/20241229/mas-de-473-millones-de-ninos-viven-en-zonas-de-conflicto-informa-la-unicef-1160115412.html

Más de 473 millones de niños viven en zonas de conflicto, informa la Unicef

Para los niños y niñas en zonas de conflicto, el 2024 ha sido "uno de los peores años de la historia de Unicef", afirma la agencia en un informe publicado el... 29.12.2024, Sputnik Mundo

La repercusión de los conflictos armados sobre los niños y niñas de todo el mundo ha alcanzado niveles devastadores y, probablemente, sin precedentes en 2024, según declara Unicef en el informe. En el documento, la agencia, dependiente de las Naciones Unidas, analiza los datos más recientes sobre el efecto de numerosos enfrentamientos y crisis humanitarias en la vida de menores de edad.Se calcula que más menores están viviendo en zonas de conflicto o se encuentran desplazados por la fuerza a causa de las guerras y la violencia, señala Unicef, añadiendo que se prevé que las cifras sigan aumentando.A finales de 2023, la cifra de niños y niñas desplazados por los conflictos y la violencia ascendía a 47,2 millones. Las tendencias registradas en 2024 revelan un aumento adicional en el número de menores desplazados por la intensificación de los conflictos, en particular en Palestina, Haití, Líbano, Myanmar y Sudán. "Los niños y niñas representan el 30% de la población mundial, pero, en promedio, suponen alrededor del 40% de las personas refugiadas y el 49% de los desplazados internos. En los países afectados por los conflictos, un promedio de más de una tercera parte de la población es pobre (34,8%), lo que contrasta con una tasa de poco más del 10% en los países que no sufren conflictos", afirma Unicef.La situación de las infancias es especialmente preocupante en situaciones de conflicto, señala la agencia, argumentando que en Haití, durante el 2024, el número de denuncias de casos de violencia sexual contra la infancia se multiplicó por mil. "La educación también se ve gravemente perturbada en las zonas donde hay conflictos. Se calcula que en los países afectados hay más de 52 millones de niños y niñas sin escolarizar. Los niños y niñas de la Franja de Gaza y buena parte de los de Sudán, por ejemplo, llevan más de un año sin ir a la escuela. (...) La destrucción de las infraestructuras educativas y la falta de seguridad en las inmediaciones de las escuelas han exacerbado una situación que ya de por sí planteaba trabas para la educación de los niños y las niñas de estas regiones", advierte el trabajo.La desnutrición infantil en las zonas en conflicto también ha alcanzado niveles alarmantes, según observa Unicef, dado que la violencia armada sigue siendo la principal causa del hambre en muchas zonas críticas, al perturbar los sistemas alimentarios, provocar desplazamientos de población y obstaculizar el acceso de la ayuda humanitaria. "En Sudán se ha declarado la primera situación de hambruna desde 2017, concretamente en Darfur del Norte. Por otro lado, se calcula que en 2024 más de medio millón de personas de cinco países afectados por conflictos están viviendo (...) la situación más extrema en la escala de inseguridad alimentaria", afirman.Los conflictos también tienen un efecto devastador sobre el acceso de la infancia a los servicios de salud básicos, apunta el informe. Alrededor del 40% de los niños y niñas que no están vacunados o que no han recibido todas sus vacunas viven en países parcial o totalmente afectados por conflictos. Dicho sector poblacional suele ser de los más vulnerables a brotes de enfermedades como el sarampión y la poliomielitis, debido a la inseguridad y a la falta de acceso o la interrupción de los servicios de salud y nutrición.El año 2024 también se ha convertido en el más mortífero de la historia para el personal humanitario: 281 trabajadores humanitarios han muerto en todo el mundo, una cifra que supera las registradas anteriormente, afirma el documento."Los niños y las niñas no solo se ven privados de la seguridad y la posibilidad de satisfacer sus necesidades vitales básicas, sino también de la oportunidad de jugar, de aprender o de disfrutar de su infancia. El mundo está dejando de lado a estos niños y niñas. En 2025, debemos hacer todo lo posible para invertir la tendencia y salvar y mejorar la vida de la infancia", concluye al final del documento Russell.

