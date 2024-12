https://noticiaslatam.lat/20241227/un-exodo-de-ingenieros-boeing-pierde-la-batalla-por-los-cerebros-en-plena-crisis-empresarial-1160078645.html

"Un éxodo de ingenieros": Boeing pierde la batalla por los cerebros en plena crisis empresarial

"Un éxodo de ingenieros": Boeing pierde la batalla por los cerebros en plena crisis empresarial

27.12.2024

Además de los prometidos recortes del 10% de la plantilla de la compañía, que afectaron a unos 400 ingenieros, la duración media de la carrera de un ingeniero en Boeing ha caído de 16,4 a 12,6 años en la última década, en casi todas las categorías de edad, según los datos del sindicato, citados por el periódico.Mientras tanto, a pesar de las afirmaciones de la empresa de que "sigue estando en una posición fuerte para retener a los mejores talentos", está empezando a perder la competencia frente a la industria espacial en la contratación y retención de talentos, que es uno de los factores de la disminución de la permanencia de los ingenieros en Boeing. Por ejemplo, alrededor del 15% de los empleados de la empresa aeroespacial privada Blue Origin tienen experiencia en dicha compañía, señala el medio.De acuerdo con la empresa de contratación de ingenieros AdAstra, en los últimos cinco años se ha producido "un éxodo" desde Boeing y otros contratistas de defensa tradicionales, una tendencia que no ha hecho, sino acelerarse en 2024 debido a los problemas con sus productos que la compañía se estaba enfrentando.Como señala el periódico, Boeing ya no puede frenar los despidos masivos con la promesa de pensiones y asistencia sanitaria a los jubilados, "poderosas palancas que solían retener a los empleados durante décadas", ya que "los empleados experimentados se marchan y no son reemplazados, y los esfuerzos por retenerlos son ineficaces e inoportunos".Por su parte, los responsables sindicales afirman que los despidos y las bajas voluntarias de ingenieros de la empresa están erosionando el "conocimiento tribal" del gigante aeroespacial estadounidense, es decir, la comprensión de los empleados sobre cómo diseñar y construir aviones, cultivada durante décadas.Como consecuencia, prosigue medio, no se espera que Boeing lance un nuevo avión. Al mismo tiempo, recuerda que el último avión "desde cero" fue lanzado por la empresa hace ya 20 años (el modelo 787), mientras que su rival SpaceX lanza misiones interplanetarias.

