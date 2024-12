Estas son las personalidades famosas que nos dejaron en 2024

© AP Photo / Max Nash

El actor Bernard Hill llega al estreno británico de su última película The Lord of Rings: The Return of the King (El Señor de los Anillos: el Retorno del Rey, en español) en Londres, el 11 de diciembre de 2003.

Bernard Hill, conocido por sus papeles en Titanic y El Señor de los Anillos, falleció el 5 de mayo a los 79 de años de edad.