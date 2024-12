https://noticiaslatam.lat/20241226/los-huties-lanzan-un-ataque-con-drones-contra-una-ciudad-israeli-ashkelon--1160046930.html

Los hutíes lanzan un ataque con drones contra la ciudad israelí de Ashkelon

Los hutíes lanzan un ataque con drones contra la ciudad israelí de Ashkelon

El movimiento yemení Ansarolá, también conocido como los hutíes de Yemen, dijo el 25 de diciembre que atacó una zona industrial en la ciudad de Ashkelon usando... 26.12.2024, Sputnik Mundo

Anteriormente, los hutíes reportaron que habían lanzado un ataque contra un objetivo militar cerca de Tel Aviv, utilizando un misil balístico hipersónico, tipo Palestina 2. "La fuerza de vehículos aéreos no tripulados de las Fuerzas Armadas yemeníes llevó a cabo dos operaciones militares, la primera de las cuales tuvo como objetivo un objetivo vital y sensible del enemigo israelí en la zona ocupada de Yaffa utilizando un avión no tripulado, y la operación logró su objetivo con éxito", reza un comunicado girado por los hutíes. "La otra [operación] tuvo como objetivo la zona industrial del enemigo israelí en la zona ocupada de Ashkelon utilizando un avión no tripulado que alcanzó su objetivo con precisión", agrega. Los hutíes han lanzado más de 200 misiles y 170 drones contra Israel en el último año. Según las FDI, la gran mayoría no llegó a Israel o fue interceptada por los militares y los aliados israelíes en la región.El grupo también ha llevado a cabo repetidos ataques con misiles y drones contra unos 100 buques mercantes que intentaban atravesar el mar Rojo, paralizando el transporte marítimo mundial. Los líderes hutíes amenazan con continuar esos ataques hasta que Israel cese sus operaciones bélicas en la Franja de Gaza.Israel ha llevado a cabo ataques aéreos contra objetivos hutíes en tres ocasiones en respuesta a los ataques del grupo.

