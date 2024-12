https://noticiaslatam.lat/20241226/los-fabricantes-de-dulces-buscan-un-sustituto-artificial-del-cacao-porque-cada-vez-cuesta-mas-caro-1160055126.html

Los fabricantes de dulces buscan un sustituto artificial del cacao porque cada vez cuesta más caro

Los fabricantes de dulces buscan un sustituto artificial del cacao porque cada vez cuesta más caro

Los productores mundiales de dulces buscan alternativas de laboratorio a ingredientes naturales como el cacao y los edulcorantes, debido a la subida de los... 26.12.2024, Sputnik Mundo

En particular, Mondelez International, fabricante de las galletas Oreo, se convirtió a principios de diciembre en uno de los inversores de Celleste Bio, una empresa start-up que produce "cacao celular" artificial.A su vez, la empresa británica Tate&Lyle anunció los planes para desarrollar edulcorantes basados en moléculas vegetales con BioHarvest Sciences. Esta última lleva más de 15 años perfeccionando una tecnología por la que los compuestos vegetales aportan dulzor a la vez que suprimen los sabores amargos.El periódico destaca que en 2023 la empresa finlandesa de confitería Fazer lanzó una edición limitada de chocolate sin cacao natural, que fue sustituido por una alternativa elaborada con centeno malteado local y aceite de coco.Alejarse de los mercados tradicionales de productos básicos también es una lucha contra la burocracia y las expectativas cambiantes de los consumidores, indicó Annika Porr, del laboratorio Forward de Fazer, citado por el periódico. El cacao producido en laboratorio se enfrenta a un complejo laberinto regulatorio, ya que la aprobación de "nuevos alimentos" puede ser igualmente desafiante en términos de atraer consumidores, agrega la publicación."Los consumidores esperan que [el cacao producido en laboratorio] sepa y se sienta como el cacao tradicional", resume Porr.La compañía lleva a cabo sus investigaciones desde hace cuatro años. Esto se debe al cambio climático que podría afectar a la disponibilidad y el precio del cacao, según las estimaciones de sus especialistas. En la actualidad, la funcionaria afirma que estas predicciones se están haciendo realidad.Sin embargo, el cacao producido en laboratorio aún tiene que superar el proceso de legalización tanto en la UE como en Estados Unidos. Por ejemplo, la barra sin cacao de Fazer, por ejemplo, no puede llamarse "chocolate", porque las normas de la UE que reservan este nombre a los productos que contienen cacao.Aparte de eso, la tarea más difícil es convencer a los consumidores, que esperan que el cacao artificial "tenga un sabor similar" a lo tradicional, subraya.Sin embargo, algunas empresas fabricantes no logran afrontar la realidad actual del mercado. A principios de diciembre, una fábrica austriaca de chocolate, que desde el siglo XIX producía dulces en honor del compositor Wolfgang Amadeus Mozart, decidió cerrar. El motivo fue la subida de los precios, principalmente de la electricidad, pero también de las materias primas, los materiales de empaquetado y el transporte.En diciembre de 2024, los precios en bolsa del cacao en grano alcanzaron un nuevo máximo histórico. En particular, el costo de los futuros de marzo del cacao en grano subía hasta 11.680 dólares por tonelada.

