https://noticiaslatam.lat/20241226/el-narco-mexicano-utilizaria-a-personas-sin-techo-para-probar-nuevos-tipos-de-fentanilo-1160067847.html

El narco mexicano utilizaría a personas sin techo para probar nuevos tipos de fentanilo

El narco mexicano utilizaría a personas sin techo para probar nuevos tipos de fentanilo

Sputnik Mundo

Cárteles de la droga en México están usando a mexicanos sin hogar como “conejillos de indias” para probar nuevas versiones de fentanilo, un opioide sintético... 26.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-26T22:10+0000

2024-12-26T22:10+0000

2024-12-26T22:10+0000

américa latina

méxico

sinaloa

eeuu

the new york times

narcotráfico

fentanilo

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/02/01/1147907636_0:25:3072:1753_1920x0_80_0_0_f827ff7210f3953fd8eae391e7de4c0e.jpg

De acuerdo con el reporte, narcotraficantes del cártel de Sinaloa están probando nuevas fórmulas de la droga con personas sin hogar halladas en campamentos en la ciudad Culiacán, a los que les pagan 30 dólares a cambio de dejarse inyectar las nuevas sustancias.Uno de los hombres, Pedro López Camacho, dijo al periódico que se ofreció voluntariamente en repetidas ocasiones, a veces los agentes le visitaban todos los días. Vieron cómo la droga hacía efecto, dijo López Camacho, y sacaron fotos y filmaron su reacción.Él sobrevivió, pero reveló que vio a muchos otros que no lo hicieron. “Cuando es muy fuerte, te noquea o te mata”, dijo López Camacho sobre las drogas que él y otros recibieron. “La gente aquí murió”.Según el reportaje, los integrantes del cártel también están usando animales como conejos y pollos, a los que inyectan la droga para verificar su reacción.En laboratorios rudimentarios, los “cocineros” del cártel preparan brebajes letales de fentanilo sintetizado, experimentando con aditivos químicos y tranquilizantes para animales como la xilacina, para conseguir una combinación ganadora de potencia y beneficios.Se administran inyecciones a los animales para medir la potencia de una droga utilizando conclusiones arbitrarias como, por ejemplo, si una gallina o un conejo sobrevive más de 90 segundos, se considera que el lote es débil, según informa The New York Times.Los experimentos del cártel de Sinaloa se producen después de que China endureciera los controles a la exportación de ciertos precursores químicos que son usados en la elaboración del fentanilo pero también en otros sectores industriales,Este mayor control está obligando a las organizaciones de tráfico de drogas a experimentar con nuevas fórmulas y químicos y por ello están reclutando a estudiantes de química, según otro reportaje del diario neoyorquino publicado hace unas semanas.El consumo de opioides sintéticos se ha convertido en uno de los principales problemas de salud pública en Estados Unidos y en uno de los principales temas en la relación bilateral con México, de donde se exporta la mayor parte de la droga, de acuerdo con la Agencia Antidrogas del país norteamericano.

https://noticiaslatam.lat/20241207/biden-agradece-a-sheinbaum-por-gran-decomiso-de-fentanilo-1159587317.html

https://noticiaslatam.lat/20241204/incautamiento-historico-interceptan-mas-de-una-tonelada-de-fentanilo-en-un-estado-de-mexico-1159491019.html

méxico

sinaloa

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, sinaloa, eeuu, the new york times, narcotráfico, fentanilo