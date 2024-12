https://noticiaslatam.lat/20241226/caminar-una-hora-podria-anadir-seis-horas-a-tu-esperanza-de-vida-1160053277.html

Caminar una hora podría añadir seis horas a tu esperanza de vida

Caminar una hora podría añadir seis horas a tu esperanza de vida

Sputnik Mundo

Cada día que consigas dar un paseo adicional de una hora, podrías aumentar tu esperanza de vida en seis horas más, indica un estudio de la Universidad de... 26.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-26T17:54+0000

2024-12-26T17:54+0000

2024-12-26T17:54+0000

estilo de vida

💗 salud

caminata

australia

esperanza de vida

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0c/1a/1160060639_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2a7d675cdbd10b2d9dfc35a2afed81e2.jpg

Un estudio realizado analizó los datos de rastreadores de movimiento, como los relojes inteligentes, y concluyó que, si no estás dentro del 25% más activo de la población, hacer una caminata diaria podría otorgar beneficios a tu salud, tales como un período de vida mayor.El equipo analizó los datos de actividad de rastreadores de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de EEUU (Ensanut), que agrupa anualmente a 5.000 voluntarios. En este estudio concreto, se excluyeron los datos de 824 participantes porque no llevaron los rastreadores el tiempo suficiente."Si todos los individuos fueran tan activos como el 25% de la población más activa, los (...) mayores de 40 años podrían vivir una media de 5,3 años más", escriben los científicos en el artículo publicado por académicos de la universidad Griffith de Australia.Con el objetivo de determinar la influencia de la actividad física en el riesgo de mortalidad, los académicos compararon los resultados de la Ensanut con un modelo de tabla de mortalidad (en el que las tasas de mortalidad se registran en puntos de edad específicos) y estudios anteriores relacionados con el tema. Fomentar el ejercicio a través de los beneficios para la salud que esto trae consigo y que salir del sector con menor actividad de la población puede ser más fácil de lo que se puede llegar a pensar, son las ideas de los científicos. "No es una perspectiva descabellada, pues el 25% de la población [que menos actividad física tiene] ya lo hace", afirma Lennert Veerman, catedrático de Salud Pública de la universidad Griffith. Sugerir que la actividad física conduce a una vida más larga no es un descubrimiento. Sin embargo, cuantificar y simplificar los beneficios puede llamar la atención, pueden ser cinco minutos al día para reducir la tensión arterial. "Si pudiéramos aumentar la inversión en el fomento del ejercicio y la creación de entornos vitales que la promuevan, como barrios transitables a pie o en bicicleta y sistemas de transporte público cómodos y asequibles, no solo podríamos aumentar la longevidad, sino también reducir la presión sobre nuestros sistemas sanitarios y el medio ambiente", añadió Veerman.

https://noticiaslatam.lat/20231228/desarrollan-una-ia-que-puede-prever-tu-esperanza-de-vida-1146974443.html

australia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

💗 salud, caminata, australia, esperanza de vida