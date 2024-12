https://noticiaslatam.lat/20241223/china-y-eeuu-deben-adoptar-una-actitud-responsable-hacia-la-historia-el-pueblo-y-el-mundo-1159970181.html

China y EEUU "deben adoptar una actitud responsable hacia la historia, el pueblo y el mundo"

El diario 'Global Times' publicó un editorial repasando los principales logros de la relación bilateral a lo largo del 2024.

A medida que el 2024 llega a su fin, mirando retrospectivamente el año, la relación entre China y Estados Unidos se ha mantenido en general estable, consigna el diario en un artículo publicado este 22 de diciembre.Sin embargo, la publicación señala que el clima de hostilidad que ha marcado el vínculo bilateral en los últimos años —incentivada por la guerra comercial lanzada por Washington— no es beneficiosa para ninguno de los dos países ni para el mundo."Las dos naciones han seguido [en este año] la guía de la diplomacia de sus jefes de Estado, celebrando dos rondas de comunicación estratégica y cinco reuniones del Grupo de Trabajo Financiero y del Grupo de Trabajo Económico, respectivamente. Las dos partes también avanzaron en la cooperación práctica en áreas como antinarcóticos, aplicación de la ley y cambio climático, ampliaron el acuerdo de ciencia y tecnología y firmaron mutuamente la resolución sobre inteligencia artificial en la Asamblea General de la ONU", señala el medio asiático.Si bien persisten algunos factores negativos que influyen en la relación entre los dos países, observa el diario, estos avances han dado impulso a la cooperación entre China y Estados Unidos y ha sido ampliamente bienvenido por la población de ambos países en todos los sectores, así como por la comunidad internacional en general.Por ello, afirma el Global Times, las relaciones entre las dos potencias no deben convertirse en una tragedia, como lo describen algunos estudiosos occidentales. Así, se advierte que si ambas naciones se ven mutuamente como adversarios y participan en una competencia nociva, la relación enfrentará reveses o incluso un retroceso."Aunque los últimos 45 años han estado marcados por altibajos, la estabilidad general y el desarrollo progresivo de la relación son una fuerte evidencia de este principio. Precisamente porque la relación entre China y Estados Unidos es tan importante, la gente no quiere ver la acumulación de factores de riesgo entre los dos países, lo que podría conducir a una colisión estratégica. De hecho, en el mundo actual, los problemas y desafíos globales han excedido la capacidad de cualquier país para resolverlos. Los intereses y destinos nacionales están más estrechamente entrelazados, formando una comunidad con un futuro compartido en la que los intereses de todos están estrechamente interconectados", aseguran.La editorial también aborda el inminente regreso del exmandatario Donald Trump a la Casa Blanca, que nuevamente amenazó con imponer aranceles a China.Al respecto, se destaca que "no son factibles" acciones como exigir a China la compra de productos estadounidenses o de bonos del Tesoro mientras interfiere en la cooperación científica, o bien, continúa con la venta de armas a Taiwán.En las interacciones entre China y Estados Unidos, apunta el diario, ninguna de las partes puede remodelar a la otra según sus propios deseos. En última instancia, el respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación de beneficio mutuo son los principios que deben defenderse en las relaciones entre China y Estados Unidos."Tanto China como Estados Unidos siempre deben adoptar una actitud responsable hacia la historia, el pueblo y el mundo, ampliar la lista de cooperación, ampliar el pastel de cooperación, lograr una cooperación beneficiosa para todos y promover el desarrollo de relaciones bilaterales a lo largo de un camino estable, saludable y camino sostenible", concluyen.

