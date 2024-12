https://noticiaslatam.lat/20241221/las-ffaa-ucranianas-lanzan-un-ataque-masivo-con-drones-contra-la-ciudad-rusa-de-kazan-1159942906.html

Las FFAA ucranianas lanzan un ataque masivo con drones contra la ciudad rusa de Kazán

MOSCÚ (Sputnik) — Las FFAA de Ucrania perpetraron un ataque masivo de drones contra la ciudad rusa de Kazán, en la república de Tartaristán, declaró el jefe de...

El jefe de la república comunicó que se estableció un centro operativo, los residentes fueron evacuados, y se organizaron alojamientos temporales y puntos de comida caliente. Minnijánov agregó que, tras el ataque de drones a Kazán, ordenó notificar a la población sobre los lugares de evacuación."Lo más importante es no caer en el pánico. He ordenado que se informe a la población sobre los puntos de evacuación", señaló.Esta mañana [del 21 de diciembre], la urbe fue atacada por vehículos aéreos no tripulados. El ataque provocó incendios en varios edificios residenciales.El servicio de prensa del jefe de Tartaristán comunicó que se registró ocho ataques de drones: uno, contra una planta industrial; uno, sobre el río; y seis contra una zona residencial. El Ministerio de Defensa, por su parte, confirmó que entre las 07:40 y las 09:20 hora local (04:40 y 06:20 GMT), Kiev atacó infraestructuras civiles en Kazán con drones tipo avión en tres oleadas. Tres de ellos fueron derribados por la defensa antiaérea y otros tres neutralizados con medios de guerra electrónica.De momento no se informó de muertos ni heridos por el ataque.

