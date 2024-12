https://noticiaslatam.lat/20241220/avistamiento-de-drones-en-eeuu-da-pie-a-reciclar-una-retorica-destinada-a-desprestigiar-a-china-1159906396.html

Avistamiento de drones en EEUU da pie a reciclar "una retórica destinada a desprestigiar a China"

Avistamiento de drones en EEUU da pie a reciclar "una retórica destinada a desprestigiar a China"

El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Michael McCaul, afirmó que algunas de las aeronaves no tripuladas eran "drones espía" de Pekín, a pesar de que el Pentágono, la Casa Blanca y del Departamento de Seguridad afirmaron que estos aparatos no tienen origen extranjero.El medio destacó que algunos políticos estadounidenses parecen tener especial predilección por dar sensacionalismo a la "amenaza china" y están usando un "lenguaje alarmista para avivar aún más el miedo y la ansiedad" sobre el país asiático. El diario recordó el incidente del globo chino de 2023, que Washington derribó con aviones de combate y que "convirtió al país en el hazmerreír de todo el mundo". En septiembre de ese año, el general Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto, reconoció que el aparato no tenía ninguna información derivada de actos de espionaje.Estas acusaciones contra Pekín, señaló el medio chino, coinciden con una disposición en el Senado estadounidense para crear mecanismos que otorguen una mayor supervisión y prohíban el uso de drones chinos. El proyecto de ley estaría buscando impedir que empresas chinas de aeronaves no tripuladas participen en las industrias de telecomunicaciones.Global Times indicó que al fomentar el "miedo continuo", algunos políticos estadounidenses "están impulsando agendas políticas que sirven a sus intereses privados", sin embargo, dijo, que el resultado es que finalmente Estados Unidos "corre con estos gastos".Aprobar este proyecto de ley sería catastrófico, debido a que un 90% de los organismos estadounidenses de seguridad pública y de varias partes del mundo usan drones chinos, señaló el diario chino citando fuentes de la industria. A la prohibición también se oponen grupos agrícolas que argumentan que se podría generar una parálisis del sector en Estados Unidos.

