https://noticiaslatam.lat/20241219/la-luna-podria-ser-mas-vieja-de-lo-que-se-cree-segun-estudio-1159881993.html

La Luna podría ser más vieja de lo que se cree, según estudio

La Luna podría ser más vieja de lo que se cree, según estudio

Sputnik Mundo

Un nuevo estudio de la Universidad de California en Santa Cruz, Estados Unidos, arrojó nueva información sobre el nacimiento de la Luna, por lo que ahora se... 19.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-19T02:00+0000

2024-12-19T02:00+0000

2024-12-19T02:00+0000

ciencia

la luna

eeuu

universidad de california

espacio

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/08/14/1142847404_0:205:945:737_1920x0_80_0_0_7ab7957e105c38bcd105bbea581f164d.jpg

Según cuenta el poeta griego Hesiodo, la Luna es hija de los titanes Hiperión y Tea, dioses de la luz celestial y la visión que también engendraron a Helios, el dios del Sol, y Eos, el amanecer.Sin embargo, el relato científico sostiene que el astro habría nacido hace unos 4.350 millones de años, producto de la colisión entre la Tierra primitiva y un protoplaneta del tamaño de Marte. Pero una investigación encabezada por la Universidad de California en Santa Cruz, Estados Unidos y publicada en la revista Nature esta semana, sostiene que la cronología de aquel choque perdió de vista que el satélite habría sufrido un episodio de calentamiento intenso y una "refundición" que ha ocultado su verdadera edad. Dicho de otra manera, la cronología hasta ahora conocida fue calculada a partir de muestras de roca supuestamente cristalizadas a partir del océano de magma que se creó tras el impacto entre los cuerpos celestes. De esa manera, la edad hasta ahora conocida de la Luna era de 4.350 millones de años, lo que significaría que nació unos 200 millones de años después de la formación de nuestro sistema solar. No obstante, lo anterior no convence a la comunidad científica, toda vez que, en aquel entonces, la mayor parte de los desechos de los primeros momentos del sistema solar ya habían sido absorbidos por cuerpos de mayor tamaño y una colisión masiva que diera paso a la formación de la Luna era poco probable. Es así que el nuevo estudio sugiere que la formación de la Luna se produjo realmente hace unos 4.430 o 4.530 millones de años, en el límite superior de las estimaciones anteriores. A decir del equipo encabezado por el científico de la Universidad de California, Francis Nimmo, hace unos 4.350 millones de años posiblemente se produjo una "refundición" impulsada por la evolución orbital del satélite, que habría reajustado su reloj geológico y edad aparente. Dicho proceso explicaría la frecuente aparición de rocas lunares cuya edad es de 4.350 millones de años, tal como las recabadas por la misión estadounidense Apolo y otras similares. En cuanto a la "refundicón", esta se explicaría por la atracción de las mareas de la Tierra, que provocó una agitación geológica generaliza y, al mismo tiempo, un calentamiento intenso, con lo que "no deberían encontrarse rocas en ningún lugar de la Luna que sean significativamente más antiguas". Con base en los modelos utilizados por los científicos, todo parece indicar que, en algunos periodos de sus primeros años, la órbita de la Luna habría sido inestable, provocando fuertes mareas originadas desde la Tierra y que pudieron dar lugar a episodios de calentamiento, alterando la geología del astro. Además, los investigadores sostienen que la "refundición" explicaría por qué hay menos cuencas de impacto lunar de los primeros bombardeos de lo que cabría esperar, pues estos se habrían borrado durante una de las fases de calentamiento.

https://noticiaslatam.lat/20241028/la-nasa-identifica-nueve-zonas-para-el-regreso-del-ser-humano-a-la-luna-1158597692.html

https://noticiaslatam.lat/20231102/era-una-idea-loca-estudio-sugiere-que-la-tierra-tiene-en-su-interior-restos-de-otro-planeta--1145330975.html

la luna

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

la luna, eeuu, universidad de california, espacio