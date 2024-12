https://noticiaslatam.lat/20241219/impactara-en-la-industria-argentina-milei-acelera-la-apertura-a-las-importaciones-1159888339.html

"Impactará en la industria argentina": Milei acelera la apertura a las importaciones

El Gobierno argentino comenzó a transitar el camino hacia la apertura comercial prometida por el presidente Javier Milei. El Ministerio de Economía anunció la disminución de aranceles para adquisición de bienes provenientes del exterior, mensaje que encendió la inmediata respuesta de los empresarios locales en alusión de las condiciones de competencia.Concretamente, la medida apunta a flexibilizar las entrada de productos desde Estados Unidos, en virtud de lo cual se dispuso la ampliación de los límites de importación hasta 3.000 dólares por envío -antes estaba fijado en 1.000 dólares-, y la eliminación de aranceles por los primeros 400 dólares para las compras de bienes destinados a uso personal.El anuncio converge con la derogación de decenas de normativas técnicas vinculadas al comercio exterior, con el fin de facilitar el ingreso de electrodomésticos como heladeras, aires acondicionados y similares, en caso de que hayan sido aprobados en los países de origen."Queremos que todos argentinos puedan acceder a precios más competitivos, no solo los que tienen la oportunidad de viajar y traerse ropa, juguetes y/o pequeños electrodomésticos del exterior", explicó en sus redes sociales el ministro de Economía, Luis Caputo.El mensaje del funcionario argentino resulta crucial para entender el contexto en el cual se inscribe la decisión del Ejecutivo. Como integrante del Mercosur, Argentina puede fijar un gravamen máximo según el tipo de producto para los países que no integran el bloque (denominado Arancel Externo Común, o AEC).En el país austral, los impuestos sobre productos como los juguetes o la indumentaria rondan el 35%, por encima del AEC. Lo mismo sucede en el caso de las notebooks (16%) o de los celulares (16%, sumado al 19% puesto sobre aquellos importados. Un informe realizado por la Fundación Ecosur a partir del relevamiento de 24 productos de plataformas en línea precisó que, en promedio, los mismos bienes cuestan un 40% menos en el exterior que en el mercado local. En el mismo sentido se expresó el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA), que alertó sobre el denominado "costo argentino".Quizás haya sido por eso que la propia UIA -que nuclea a los popes de la producción nacional- salió a expresar su inmediato repudio frente al anuncio del ministro Caputo, quien decidió ausentarse -al igual que el presidente- de la Conferencia Anual de la entidad, en un clima signado por la caída registrada en el sector industrial durante el primer año de Gobierno de Milei.Una advertencia creciente"Sin lugar a dudas esto va a impactar en la industria nacional. El riesgo es que esto reemplace a la industria local y afecte el nivel de empleo", dijo a Sputnik Leonardo Park, economista e investigador en Fundar, un think-tank especializado en el diseño de políticas públicas. El experto precisó que "básicamente, la asimetría se da en que las condiciones de competencia son diferentes".En diálogo con Sputnik, José Tamborenea, presidente de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, consideró que "la apertura no es necesariamente algo malo". Sin embargo, remarcó el reclamo del sector para que "se nivelen las condiciones de competencia: más de la mitad del precio que pagan los consumidores se explica por tasas e impuestos, y buscamos que se disminuya ese factor"."Tenemos muchos más aportes tributarios que un importador. Si a eso le sumamos que Argentina se volvió muy cara en dólares, el atractivo para traer un producto de afuera es mayor. Por eso hay que bajarles los impuestos a los fabricantes locales, para que los bienes sean más accesibles", afirmó el empresario.La lectura es compartida por distintos sectores del entramado industrial del país. Consultado por este medio, Julián Benítez, gerente de Comercio Exterior de la Cámara Argentina del Juguete, advirtió que "el mercado puede sobresaturarse de importadores si este camino se profundiza, y eso dañaría a la producción local".El debate de fondoMás allá de los matices, para Park el diagnóstico es claro: "la discusión no radica en si abrir o no la economía, porque hoy nuestro país es uno de los más cerrados de la región. Lo fundamental es cómo se hace para que redunde en la adquisición de mejor tecnología y se mejore la productividad sin afectar el entramado productivo".Según el investigador, "más que debatir si hay que favorecer las importaciones, el foco debería estar puesto en cómo conjugar la situación delicada que atraviesa la industria con la necesidad de realizar una mejor inserción en el mercado internacional"."Nosotros no defendemos un país cerrado ni mucho menos: lo que reclamamos es que las condiciones de competencia de los empresarios del exterior sean las mismas que las nuestras, porque si no va a ser muy difícil que la industria local resista", remarcó Benítez.

