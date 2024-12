https://noticiaslatam.lat/20241218/japon-lamenta-la-negativa-de-dinamarca-de-extraditar-al-fundador-de-greenpeace-1159856932.html

Japón lamenta la negativa de Dinamarca de extraditar al fundador de Greenpeace

Japón lamenta la negativa de Dinamarca de extraditar al fundador de Greenpeace

Sputnik Mundo

TOKIO (Sputnik) - Japón deploró la decisión de Dinamarca de rechazar su petición de extraditar a uno de los fundadores de las organizaciones Greenpeace... 18.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-18T09:12+0000

2024-12-18T09:12+0000

2024-12-18T09:12+0000

internacional

japón

greenpeace

dinamarca

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0a/02/1157947226_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_5f9c34acaf49b192848db222d2678183.jpg

El canal NHK informó antes que el Ministerio de Justicia danés decidió no acceder a una solicitud del Gobierno japonés para entregarle a Watson y liberar al activista. El pasado 24 de octubre, la ministra de Transición Energética francesa, Agnès Pannier-Runacher, declaró que Francia exige a Dinamarca la liberación de Watson. En julio pasado, Watson fue detenido por la policía danesa en Groenlandia bajo una orden de arresto internacional emitida en 2012 por Japón. En concreto, las autoridades niponas le acusan a Watson de causar en 2010 daños a una embarcación ballenera que estaba navegando en la Antártida y lesiones a uno de los tripulantes. El pasado 16 octubre, el ambientalista solicitó al presidente francés, Emmanuel Macron, asilo político en Francia, argumentando que estaba siendo procesado por un caso políticamente motivado. París, por su parte, alega los obstáculos legales que le impiden conceder asilo al activista, en particular, la imposibilidad de solicitarlo desde el extranjero. Watson, uno de los fundadores de Greenpeace, fue expulsado de la organización en 1977 debido a que estaba en desacuerdo con su política de no violencia. Tras ello, el activista fundó una sociedad para la conservación de la fauna marina, conocida como Sea Shepherd. A finales de 2022, Watson fue expulsado de la junta directiva de Sea Shepherd, a la que acusó de alejarse de la política independiente en favor de la cooperación con los Gobiernos. Entonces el ecoactivista terminó creando su propia organización, Fundación Captain Paul Watson.

https://noticiaslatam.lat/20241217/justicia-argentina-reclama-a-paraguay-la-extradicion-de-exsenador-detenido-por-contrabando-1159839314.html

japón

dinamarca

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

japón, greenpeace, dinamarca